Наталья Радина рассказала на конференции ОБСЕ о ситуации с белорусскими СМИ 2 12.09.2018, 14:18

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Наталья Радина

Ситуация со свободой слова в Беларуси сегодня критическая.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина выступила 11 сентября на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которая проходит в Варшаве.

Журналистка рассказала о репрессиях в отношении независимых СМИ в Беларуси, проблемах работы медиа в стране и призвала международное сообщество к солидарности. Приводим текст ее выступления полностью:

- Ситуация со свободой слова в Беларуси сегодня критическая.

24 января этого года власти Беларуси заблокировали крупнейший независимый новостной сайт «Хартия-97». Аудитория сайта на момент блокировки составляла 2.5 миллиона уникальных посетителей каждый месяц. За последние полгода у сайта «Хартии» было 4 миллиона уникальных посетителей — то есть половина взрослого населения Беларуси. Более того, поскольку сайт борется с российской пропагандой, сегодня он заблокирован в России по решению Генеральной прокуратуры.

Одновременно в Беларуси были приняты в первом чтении поправки в закон о СМИ, которые усиливают цензуру в интернете, вводят обязательную регистрацию всех комментаторов на сайтах, а также подразумевают блокировку не только интернет-порталов, но и социальных сетей.

Сейчас в стране в массовом порядке преследуются журналисты-фрилансеры, журналисты, которые работают на медиа, которые вещают из-за рубежа (например, телеканал «Белсат»), возбуждены уголовные дела против популярных видео-блогеров.

Недавно по надуманным обвинениям были проведены обыски и аресты редакторов и журналистов портала tut.by и агентства БелаПАН. После этого уровень критичности этих СМИ по отношению к власти и до этого не самый высокий снизился до нуля. Журналистская самоцензура усилилась, как и прямая цензура.

В интервью газете «Вашингтон пост» бывший главный редактор «Европейского радио для Беларуси» Виталий Зыблюк подтвердил давно известную информацию, что у независимых СМИ Беларуси есть так называемые «кураторы» из КГБ, которые проводят беседы с журналистами.

Ответом на уничтожение свободы слова в Беларуси должны быть немедленные санкции со стороны демократических государств. Однако происходит обратное — контакты стран Евросоюза и США с диктаторским режимом Лукашенко становятся только теснее. Значительно возросла финансовая помощь Евросоюза диктатуре. Только в последнее время в рамках технической помощи ЕС белорусские власти получили более сотни миллионов евро.

При этом помощь независимым белорусским СМИ постоянно сокращается. Фонды, которые заявляют, что занимаются поддержкой демократии, на деле самым активным образом поддерживают диктатуры. Получить гранты белорусским независимым СМИ сегодня крайне трудно, хотя известно, что сотрудничающие с властью GONGO получают ее регулярно.

Парадокс в том, что резкое сокращение помощи независимым медиа происходит на фоне громких публичных заявлений о необходимости противодействия путинской пропаганде как неотъемлемой части гибридной войны.

Сегодня из-за резкого сокращения финансирования работа сайта Сharter97.org находится под угрозой. И это при том, что «Хартия-97» работает уже 20 лет и является лидером среди белорусских независимых медиа и имеет огромную аудиторию в Беларуси, регионе и мире.

В один день с «Хартией-97» о серьезных проблемах с финансированием объявила российская «Новая газета». Недавно была в Украине и знаю, что из-за отсутствия нормального финансирования с трудом выживает крымскотатарский телеканал ATR. Как же так? Ведущие медиа в Крыму, Беларуси и России постоянно балансируют на грани закрытия в то время, как великие политики и демократические фонды кричат о борьбе с путинской пропагандой. Я думаю, что со мной согласятся также коллеги из независимых медиа Армении, Азербайджана, Молдовы, Казахстана и других стран постсоветского пространства, где еще осталась независимая пресса.

Сегодня необходимо принимать экстренные меры, чтобы изменить ситуацию.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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