Михаил Пастухов: «Хартия» самоотверженно приближает наступление лучших времен 12.09.2018, 8:58

Михаил Пастухов

Журналисты должны всегда держать руку на пульсе событий и служить демократии.

Об этом заявил экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов по случаю 20-летнего юбилея сайта Charter97.org:

Я присоединяюсь к поздравлениям в связи с 20-летием сайта «Хартии-97».

Вы всегда держите руку на пульсе событий в стране и даете им точную, а порой - критическую оценку.

Вы самоотверженно служите новой демократической Беларуси и приближаете наступление лучших времен.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com