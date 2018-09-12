Михаил Пастухов: «Хартия» самоотверженно приближает наступление лучших времен
- 12.09.2018, 8:58
Журналисты должны всегда держать руку на пульсе событий и служить демократии.
Об этом заявил экс-судья Конституционного суда Михаил Пастухов по случаю 20-летнего юбилея сайта Charter97.org:
Я присоединяюсь к поздравлениям в связи с 20-летием сайта «Хартии-97».
Вы всегда держите руку на пульсе событий в стране и даете им точную, а порой - критическую оценку.
Вы самоотверженно служите новой демократической Беларуси и приближаете наступление лучших времен.
Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:
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Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
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