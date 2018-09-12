Фото: bymedia

Видеофильм-поздравление Ольги Николайчик.

Известный белорусский режиссер и демократическая активистка Ольга Николайчик поздравила сайт Charter97.org с 20-летием этим видеороликом.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

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