Уходи!2
- 12.09.2018, 9:14
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Видеофильм-поздравление Ольги Николайчик.
Известный белорусский режиссер и демократическая активистка Ольга Николайчик поздравила сайт Charter97.org с 20-летием этим видеороликом.
Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:
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IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123
SWIFT: BIGBPLPW
Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com