Белорусский доброволец в Украине: Сейчас «Хартия» стала еще более востребованной 12.09.2018, 11:01

Александр Молчанов

В обществе вырос спрос на правдивую информацию.

Об этом заявил белорусский доброволец в Украине и бывший политзаключенный Александр Молчанов по случаю 20-летнего юбилея сайта Charter97.org:

«Поздравляю и желаю успехов! Сейчас «Хартия» не только не утратила актуальность, но и стала еще более востребована».

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com