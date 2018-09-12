Олег Саввин: «Хартия» стала неотъемлемой частью моей жизни – как читателя и активиста 12.09.2018, 12:23

Олег Саввин

Есть общее желание вырваться из болота диктатуры и жить в свободной стране.

Об этом заявил российский активист из Калининграда и бывший политзаключенный, «узник флага» Олег Саввин по случаю 20-летнего юбилея сайта Charter97.org:

- Присоединяюсь к поздравлениям!

«Хартия» для меня стала не просто источником информации. Сайт «Хартии» я каждый день открываю самым первым, и постоянно даю ссылки на него как на своей странице, так и в различных группах.

Можно сказать, «Хартия» стала неотъемлемой частью моей жизни, как читателя и активиста из Калининграда-Кёнигсберга, который полностью солидарен с желанием «вырваться из гнилого болота диктатуры и жить в нормальной свободной стране», сам за это борется в России и желает того же жителям Беларуси.

Поэтому считаю очень важным и ценю то, что делает «Хартия»! С наилучшими пожеланиями!

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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