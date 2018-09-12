Вперед, бойцы!
- 12.09.2018, 13:54
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Поздравление «Хартии-97» от «Хартии-77».
С 20-летием сайт Charter97.org поздравила Зузана Шатмари (Zuzana Szatmáry) - известная словацкая правозащитница, поэт, публицист, социолог. В 1993 году Евросоюз присвоил ей титул «Женщина Европы». С 1989 по 2016 года Шатмари возглавляла Фонд «Хартия-77».
- Поздравляю с днем рождения!
Меня зовут Зузана Шатмари. Я поэт, публицист, социолог, но прежде всего я основала и с 1989 по 2016 год руководила фондом «Хартия-77».
Я подружилась с вами 20 лет назад и стала вашей сторонницей. Наши отношения по-прежнему основаны на полном доверии и вере в общие идеалы.
Мой долг сегодня – убедить Запад в необходимости поддержать борцов за демократию в Беларуси.
Удачи вам!
Вперед, бойцы!