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Вперед, бойцы!

  • 12.09.2018, 13:54
  • 2,525
Зузана Шатмари

Поздравление «Хартии-97» от «Хартии-77».

С 20-летием сайт Charter97.org поздравила Зузана Шатмари (Zuzana Szatmáry) - известная словацкая правозащитница, поэт, публицист, социолог. В 1993 году Евросоюз присвоил ей титул «Женщина Европы». С 1989 по 2016 года Шатмари возглавляла Фонд «Хартия-77».

- Поздравляю с днем рождения!

Меня зовут Зузана Шатмари. Я поэт, публицист, социолог, но прежде всего я основала и с 1989 по 2016 год руководила фондом «Хартия-77».

Я подружилась с вами 20 лет назад и стала вашей сторонницей. Наши отношения по-прежнему основаны на полном доверии и вере в общие идеалы.

Мой долг сегодня – убедить Запад в необходимости поддержать борцов за демократию в Беларуси.

Удачи вам!

Вперед, бойцы!


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