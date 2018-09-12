Тадеуш Гавин: «Хартия» – сплоченный и очень нужный нам всем коллектив 12.09.2018, 15:06

Тадеуш Гавин

Без свободной журналистики в Беларуси было бы намного хуже.

Об этом заявил советник председателя Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва по межнациональным отношениям, бывший председатель Союза поляков в Беларуси Тадеуш Гавин, поздравляя с 20-летием Charter97.org:

«Хартия-97» и Наталья Радина, поздравляю! Вы сплоченный и очень нужный нам всем коллектив. Без вас Беларусь была бы другой страной, намного хуже».

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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