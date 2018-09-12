Инесса Тодрик-Писальник: Сто лят, «Хартия-97»! 12.09.2018, 16:02

Инесса Тодрик-Писальник

Фото: znadniemna.pl

Сайт часто является основным источником информации о польско-белорусских отношениях.

Об этом заявила редактор издания Союза поляков Беларуси «Głos znad Niemna na uchodźstwie» Инесса Тодрик-Писальник, поздравляя сайт Charter97.org с 20-летием:

«Примите мои наилучшие пожелания к 20-летнему юбилею вашего портала!

«Хартия-97» часто является основным источником информации – о текущих событиях в Беларуси и мире, вопросах защиты прав меньшинств и польско-белорусских отношениях.

По этому случаю следует также подчеркнуть обширный опыт редакторов и журналистов, работающих в «Хартии-97».

Пользуясь случаем, я хочу пожелать главному редактору и всей команде «Хартии-97» верных читателей, успехов в управлении порталом, дальнейшего критического взгляда на текущие темы, объективности в комментариях и комментариях к ним.

Сто лят, «Хартия-97»!

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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