Отток капитала из России ускорился втрое 1 12.09.2018, 16:31

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Валюта вывозится на погашение внешних долгов.

Отток капитала из России продолжает ускоряться, вытягивая из экономики валютные доходы и толкая на дно курс рубля, пишет finanz.ru.

В августе Россия получила 8 млрд долларов условной "валютной прибыли" - в такую сумму ЦБ оценил профицит платежного баланса, представляющий из себя разницу между основными валютными потоками в страну и из нее.

Из этой суммы почти две трети, или 5 млрд долларов, утекло в виде вывоза капитала частным сектором.

По сравнению с июлем отток ускорился на 20%, а накопленным итогом за 8 месяцев достиг 26,5 млрд долларов, почти втрое превысив уровень прошлого года (9,6 млрд долларов).

Валюта уходит главным образом на погашение внешнего долга, объясняет в релизе ЦБ. Рефинансирование займов, полученных на Западе, фактически остановилось с апреля, когда под санкциями оказался "Русал", а сенат США начал готовить ограничения на инвестиции в российский госдолг.

Если в 2017 году компании нефинансового сектора в сумме привлекли за рубежом 3,5 млрд долларов, то за первую половину текущего - были вынуждены вернулть почти в 5 раз больше (16,7 млрд долларов).

Общие темпы погашения внешнего долга достигли масштабов, которые наблюдались на пике санкционного давления в 2014-15 гг. - 34,3 млрд долларов за второй квартал.

Иностранные инвесторы боятся расширения санкций США, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков: "Это вынуждает нерезидентов усилить вывод средств из российских финансовых инструментов. Бегство происходит на фоне вывода капитала с развивающихся рынков из-за роста ставки ФРС".

Оставшуюся валюту с рынка изымает Минфин: несмотря на приостановку интервенций, за август он купил 3,1 млрд долларов. В сумме отток капитала и операции правительства забрали весь профицит платежного баланса.

"С одной стороны, есть давление санкционных рисков, а с другой, Минфин проводит последовательную политику на ослабление национальной валюты", - отмечает Кочетков.

Доступность долларов и евро на рынке падает: стоимость займов в американкой валюте на 1 день подскочила до 4,5% годовых. Долларовый дефицит на рынке близок к уровням кризиса 2014 года, отмечает глава операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

По мере того как курсы растут, все больше экономических агентов - от физлиц до корпораций - оказываются отрезанными от возможности закупать за рубежом товары, услуги и технологии.

Объемы импорта РФ практически перестали расти впервые с 2015 года, следует из данных ЦБ: в июле рост составил всего 0,9%, тогда как в январе и феврале превышал 20%.

В конце августа ЦБ и Минфин приостановили скупку валюты на рынке. Но если бюджетное правило снова будет зайдействовано и сохранится в неизменном виде в ближайшие 1-2 года, то курс может вовсе оказаться на уровне 80-100 рублей за доллар даже при растущих ценах на нефть, предупреждает Кочетков.