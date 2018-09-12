Олег Сидорчик, Владимир Щербань и Алексей Ширневич: С днем рождения, «Хартия»! 12.09.2018, 17:01

Поздравление от белорусов Великобритании.

Представители белорусской диаспоры в Великобритании — режиссер театра HUNCH Владимир Щербань, известный актер Олег Сидорчик и архитектор Алексей Ширневич — поздравили сайт Charter97.org c 20-летием.

Владимир Щербань: Здравствуйте, дорогие друзья. Именно наши друзья. Мы собрались сегодня после спектакля совершенно неожиданно. Работаем в разных кампаниях. Но повод сегодня другой, совершенно прекрасный - это юбилей, 20 лет, замечательной организации «Хартия-97», в которой очень много наших друзей. Мы их поздравляем с этим юбилеем. Знаем, что времена сейчас сложные для всех и желаем вам процветать и продолжать делать то, что вы делали все эти 20 лет.

Олег Сидорчик: Еще хочется напомнить вашим дорогим читателям, нашим соотечественникам и вообще всем неравнодушным к проблемам Беларуси, что у Charter97.org наступили сложные финансовые времена. Давайте поможем им.

Алексей Ширневич: «Хартыя», з Днём нараджэння!

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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