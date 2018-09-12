Олег Белоколос: Свобода слова и права человека являются настоящими ценностями для «Хартии-97» 12.09.2018, 18:23

Олег Белоколос

Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» поздравил независимый сайт с юбилеем.

Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос поздравил с 20-летием Charter97.org.

«Сегодня исполняется 20 лет сайту «Хартия-97» - известному белорусскому оппозиционному ресурсу, для которого свобода слова и права человека являются действительно настоящими ценностями.

Искренне поздравляю своих друзей и желаю сил и вдохновения для достижения всех поставленных целей!».

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com