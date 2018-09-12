Олег Белоколос: Свобода слова и права человека являются настоящими ценностями для «Хартии-97»
- 12.09.2018, 18:23
Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» поздравил независимый сайт с юбилеем.
Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос поздравил с 20-летием Charter97.org.
«Сегодня исполняется 20 лет сайту «Хартия-97» - известному белорусскому оппозиционному ресурсу, для которого свобода слова и права человека являются действительно настоящими ценностями.
Искренне поздравляю своих друзей и желаю сил и вдохновения для достижения всех поставленных целей!».
Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:
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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com