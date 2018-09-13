«Белсат»: Тяжело найти белоруса, который бы не читал «Хартию» 13.09.2018, 7:57

Сюжет телеканала «Белсат» к 20-летию сайта Charter97.org.

Не перестает расти давление на наших коллег из сайта Charter97.org, который отмечает 20-летний юбилей. За 20 лет чего только не было: и блокировка, и вынужденная эмиграция, и загадочная смерть основателя сайта Олега Бебенина накануне президентских выборов 2010 года. Однако «Хартия» выжила, а популярность сайта только растет, причем не только в Беларуси, но и за ее границами, говорится в сюжете Витовта Сивчика на телеканале «Белсат».

К «Хартии-97» относятся по-разному: кто-то винит сайт в тенденциозности, а кто-то уверен, что это одно из последних медиа, неподконтрольных КГБ. В любом случае тяжело найти белоруса, который пользовался бы интернетом и никогда не читал эти страницы.

Жители Гомеля:

- Новости довольно интересные. И с какой стороны они показаны тоже мне нравится.

- Есть, конечно, недостатки у любого сайта, но, мне кажется, на «Хартии» это слишком однобоко показывают.

- Очень много информации, той, которой нет в официальных источниках. Я могу взять и прочитать то, что происходит сейчас в Беларуси.

- Нравится тем, что там говорят правду.

Сегодня «Хартия-97» отмечает свой 20-й день рождения, и, как видно, за это время редакции удалось увелиличить своих читателей.

Главный редактор сайта Наталья Радина говорит:

- До блокировки Charter97.org читала половина взрослого населения Беларуси, за последние несколько месяцев у сайта было порядка 4 миллионов уникальных посетителей из нашей страны.

Блокировка, про которую вспоминает Наталья Радина, длится уже почти 8 месяцев. Это самый долговременный запрет оппозиционного ресурса, но не единственный. «Хартию-97» уже блокировали в разгар политической борьбы, во время президентских выборов 2001 и 2006 годов. Взламывали после Площади-2010.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич утверждает:

- «Хартия» опасная, потому что она влияет. «Хартия» не обходит, в отличии от большинства СМИ, тот позорный юридический факт, что Беларусь – это единственная страна в Европе, где власть контролируется незаконной преступной группировкой во главе с бывшим президентом страны.

Редакции сайта за свою позицию пришлось заплатить высокую цену. За 3,5 месяца перед так называемыми президентскими выборами 2010 года основателя и первого руководителя сайта Олега Бебенина нашли повешенным на своей даче. Ни записки, ни сообщения редактор не оставил. Следствие вынесло свой вердикт – самоубийство. Коллеги уверены: Олега Бебенина убили, тем самым ослабив команду кандидата в президенты Андрея Санникова.

- Когда Олега нашли, на его теле были гематомы, у него была стерта кожа на костяшках пальцев. Он был без линз, без очков, хотя зрение -10, то есть человек фактически ничего не видел. Он не мог сам шага ступить, - говорит Наталья Радина.

При разгоне Площади-2010 главного редактора Наталью Радину избили и более чем на месяц посадили в застенки КГБ. Позже вся редакция переехала в Варшаву. После бурливого протеста 2017 года власти в Беларуси блокировкой решили минимизировать влияния «Хартии-97». Между тем, новая угроза сайту пришла с другой стороны. Международные фонды, призванные поддерживать демократию и права человека, отказываются финансировать интернет-ресурс.

- Фонды идут в ногу с европейскими чиновниками, которые сегодня целуются с диктатором Лукашенко. Но это очень недальновидная политика, которая приведет к катастрофическим последствиям, - уверена Наталья Радина.

Сегодня сайт обращается за материальной помощью к своим сторонникам и читателям. Реквизиты можно найти на страницах Charter97.org.

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com