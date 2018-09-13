Александр Абрамович: Вклад «Хартии-97» в борьбу за демократию в Беларуси трудно переоценить

Александр Абрамович: Вклад «Хартии-97» в борьбу за демократию в Беларуси трудно переоценить1
- 13.09.2018, 9:23
Независимый сайт - ум, честь и совесть эпохи белорусской независимости.
Об этом заявил член Рады Белорусского Национального Конгресса Александр Абрамович, поздравляя сайт Charter97.org с 20-летием:
- Уважаемая редакция сайта «Хартия-97» и его главный редактор Наталья Радина!
Поздравляю вас с 20-й годовщиной существования сайта Charter97.org. Ваш вклад в борьбу за демократию в Беларуси трудно переоценить. Перефразируя известного классика, вы - ум, честь и совесть нашей эпохи белорусской независимости. Здоровья вам, творческих успехов и осуществления ваших мечтаний.
Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:
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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”
Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe
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