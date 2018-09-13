Читатель «Хартии-97» из Польши: Перемены в Беларуси произойдут благодаря вашей многолетней работе 13.09.2018, 11:13

Марек Гайковски поздравил независимый белорусский сайт с 20-летием.

Читатель Charter97.org из Польши Марек Гайковски в «Фейсбуке» поздравил независимый сайт с 20-летием:

- Читаю «Хартию-97» уже много лет. Уверен, что когда в Беларуси наконец-то наступят ожидаемые всеми перемены, то произойдет это, главным образом, благодаря многолетнему существования этого сайты, а также кропотливой и настойчивой работе главного редактора «Хартии-97» Натальи Радиной.

Поздравляю с прекрасным юбилеем! Приветствую всех, кто создает или является пользователем Charter97.org.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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