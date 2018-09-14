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Глава делегации США в ОБСЕ потребовал от властей Беларуси разблокировки сайта Charter97.org

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  • 14.09.2018, 7:47
Майкл Козак

Преследование независимых СМИ противоречат принципам свободы и безопасности.

Глава делегации Соединенных Штатов Америки в ОБСЕ, бывший посол США в Минске Майкл Козак выступил на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, которая проходит в Варшаве.

В своем выступлении глава делегации США отметил:

- Америка искренне верит в защиту свободы прессы. Политически мотивированное преследование журналистов, закрытие средств массовой информации и другие ограничения противоречат принципам свободы и безопасности.

Недавно Беларуси представители спецслужб провели обыски в офисах независимых новостных сайтов, якобы получивших нелегальный доступ к государственному новостному порталу. Впоследствии двум журналистам были предъявлены обвинения в совершении серьезных киберпреступлений, которые оказались несоразмерными предполагаемому нарушению. Мы также призываем правительство прекратить выборочную блокировку интернет-сайтов, в частности сайта Charter97.org, - сказал Майкл Козак.


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