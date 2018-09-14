Друзья и семья застрелившегося под Брестом милиционера: «Мы не понимаем, что произошло» 14.09.2018, 7:54

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Тело лейтенанта Московского РОВД Бреста Валерия Калькиса обнаружили в лесу днем 12 сентября.

По предварительной версии, милиционер застрелился из табельного оружия.

Следственный комитет подтвердил факт смерти Калькиса и сообщил, что, скорее всего, происшествие не носит криминального характера.

Но причины самоубийства неизвестны.

Валерию недавно исполнился 21 год. В этом году он окончил Могилевский институт МВД. Жил с родителями. Отец — строитель, мать — бухгалтер.

«Я хорошо дружил с Валерием. Но ничего не знаю. Никто не понимает, что произошло и почему. Один из общих друзей говорит, что звонил Валерию в пятницу — все было нормально. А потом прошло несколько дней — и вот… — рассказал nn.by друг Валерия. — На службу он не жаловался. Говорил, что коллектив хороший, на работе все хорошо. Мы учились вместе. Валерий учился нормально. Абсолютно адекватный парень. Никаких психических срывов не было».

По словам парня, он узнал о смерти Валерия от его матери. Женщина сказала, что тоже не знает, что стало причиной.

«Мы не знаем совсем ничего и сами хотели бы узнать», — ответила сестра погибшего.

По неподтвержденной информации, причиной могла стать неразделенная любви. Имеется информация, что тело милиционера нашли неподалеку от дома его знакомой девушки.