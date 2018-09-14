Лукавая хунта оказалась бессильна Максим Винярский

14.09.2018, 16:34

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Максим Винярский

Фото: «Радыё Свабода»

«Хартия-97» говорит так, как есть, не сдерживаясь и не юля.

Впервые я открыл для себя «Хартию-97» в 2000 году. Нет, я слышал про нее и раньше, но именно тогда в мои руки впервые попал одноименный информационный бюллетень и видеокассета без названия.

Газетный лист формата А3 бил откровенностью все толстые газеты. А кассета «Незвычайны канцэрт» с видеорядом с Марша свободы была как удар током. Ведь я был там - сознательно участвовал в акции - и в первый раз увидел, как это все можно показать другим. Не коротким обрывком в новостях, а легендой, навечно остающейся в памяти.

Песни нашего белорусского века. Нашей независимости. И видеоряд. Дубинки. Щиты. Автозаки. Опричники. И народ, который не покорился. Вот она – правда.

Все это, конечно, не ново, но именно тогда, смотря эту кассету, я осознал, что для меня это не разовый поступок, а постоянная ответственность. Навсегда. За свою страну ты отвечаешь сам. Без тебя ее защитить не выйдет, а если и выйдет, она будет уже не «твоя страна», а просто твое место жительства. А значит твое место – в строю защитников независимости и свободы.

Пройдет немного времени и сайт Charter97.org займет свое место в постоянных закладках моего браузера. Не только для меня, но и для сотен тысяч людей был важен открытый и честный взгляд на то, что происходило в стране. И он с нами уже больше 20 лет.

За эти годы произошло многое. Жестоко оборвали жизнь основателя сайта – Олега Бебенина. Изгнали из страны редакцию. Заблокировали сайт в Беларуси.

Лукавая хунта оказалась бессильна, ведь информация нужна всем - и друзьям, и врагам. И даже тем СМИ, которые увлеклись самоцензурой и втихаря радовались блокировке «Хартии-97». Ведь дать информацию о факте — полдела (и то не все справляются), а напечатать всю правду о произошедшем - можно и в СИЗО загреметь. И тут выручают те, кому уже нечего терять. Те, кого здесь ждет тюрьма. Они говорят так, как есть, не сдерживаясь и не юля. Не прикидываясь, что здесь – свобода слова.

Их информационный фронт бьется, как сердце. Непрерывно, удар за ударом. Не смотря ни на что. И в этом звуке наша надежда. Спасибо, что она есть.

Максим Винярский

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