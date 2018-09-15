Матеуш Моравецкий: Государство помогает оппозиционерам времен ПНР 15.09.2018, 11:39

Матеуш Моравецкий

В Познани проходит конференция, приуроченную к 35-летию создания движения «Борющаяся Солидарность».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Познани открыл конференцию, приуроченную к 35-летию создания движения «Борющаяся Солидарность» (Solidarność Walcząca), сообщает «Радио Польша».

Премьер напомнил, что в оппозиции к коммунистическим властям ПНР находились люди с очень разными взглядами на политику и экономику. И государство помнит о их вкладе в достижение Польшей демократии:

«Мы вернули сейчас достоинство этим людям, исполнили историческую справедливость. Мы помогаем людям, участвовавшим в оппозиционной деятельности. Мы делаем мало, признаюсь, слишком поздно, но мы делаем это».

В торжествах по случаю 35-летия «Борющейся Солидарности» в Познань съехались несколько десятков ее активистов со всей Польши.