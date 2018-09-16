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Пять советов, как сохранить здоровье в офисе

  • 16.09.2018, 16:51

Эти простые правила помогут вам сохранить здоровье.

«Ты же не на заводе смену отпахал!» Подобные вещи часто слышат от своих взрослых родственников юные, да и не очень юные, сотрудники офисов. До сих пор можно столкнуться с мнением, что «перекладывать бумажки» — ничего сложного. Меж тем медики бьют тревогу: высокий уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы, постоянный стресс и другие проблемы — офис часто становится причиной многих проблем со здоровьем. Особенно, если нарушать режим отдыха и жертвовать личным временем в угоду интересов компании. РБК выяснил, как с переработками обстоит дело в разных странах мира, а также собрали результаты исследований и советы, помогающие сохранить здоровье в офисе.

Восточный трудоголизм

Традиция много работать в свое время помогла Японии пережить потери после Второй мировой и построить одну из самых успешных экономик. Обратная сторона успеха — суициды из-за стресса на рабочем месте, переработки, превышающие 80 часов в неделю, стареющее население. Японцам в прямом смысле слова некогда отвлекаться на рождение детей. В стране самураев есть термин «кароси» — это смерть от переработки. 60 японцев ежедневно добровольно сводят счеты с жизнью. За год получается больше 21 тысячи (Япония — одна из немногих стран, где ведется подобная статистика). Если добавить к этому инсульты и инфаркты на рабочем месте от стрессов и усталости, станет понятна цена успеха японской экономики.

В итоге в Японии принято работать на износ, не уходить с рабочего места, пока не уйдет начальник, не брать отпуск или брать его в меньшем количестве. Из отведенных на отдых 20 дней в году японцы обычно используют около 12. Компании стараются повлиять на упорность своих сотрудников: выключают свет в 10 вечера, стараются следить, чтобы хотя бы в пятницу люди уходили с работы вовремя.

Мнение медиков:

В 2015 году лондонские ученые выяснили, что у людей, которые работают более 55 часов в неделю, на 33% выше шансы получить апоплексический удар. Это одно из многочисленных исследований, показывающих, что переработки негативно влияют на продуктивность.

Европейская предусмотрительность

Совсем иная картина наблюдается в Европе. Например, во Франции продолжительность рабочей недели — 35 часов. Французам предоставляется отпуск не менее 5 недель. В Германии, Испании и Финляндии работники обычно используют весь месяц, положенный на отдых законом.

В Великобритании те, кто работает пять дней в неделю, отдыхают по закону 28 дней. Фактически большинство пользуется 25 днями и не отвлекается в это время на написание рабочих писем и ответы на звонки — в Европе вообще привычка работать из отпуска не считается социально одобряемой.

Мнение медиков:

Отдых на море восполняет нехватку витамина D, который участвует не только в фосфорно-калиевом обмене и профилактике рахита и остеопорозе. Благодаря витамину D сохраняются зубы, правильно функционируют мышцы, а психика оказывается менее подвержена депрессии.

Если нет возможности поехать на море, то подойдет любой отдых на свежем воздухе. Он помогает насытить организм кислородом, который положительно влияет на работу легких, сердечно-сосудистой системы, активизирует мозговую деятельность. Кроме того, прогулками снимают депрессивные состояния и снижают уровень стресса.

Исследователи из Гарварда выяснили, что у тех, кто работает по вечерам, выше риск развития диабета второго типа, рака и заболеваний сердца. Если же в вашей компании принят свободный график и вы приходите на работу позже, не спешите радоваться. Оказывается, что у людей, которые встают поздно днем, снижается количество лептина — гормона, отвечающего за сдерживание аппетита. При этом растет уровень кортизола — «гормона стресса». Добавьте к этому постоянные дедлайны — и кортизола станет очевидно слишком много.

Простые правила помогут сохранить здоровье в офисе

1. Беречь глаза

Синдром компьютерного зрения знаком многим, кто привык не отвлекаться от задач на своем мониторе. Усталые и раздраженные глаза после напряженной работы замечены у 60% американцев (данных по нашей стране нет).

Медики предлагают простое решение: после каждых 20 минут работы нужно смотреть 20 секунд на какой-нибудь предмет, находящийся на расстоянии 6 метров.

2. Мыть руки и протирать клавиатуру

Ученые из Университета Аризоны поместили в здание вирус, которым не могут заразиться люди, и отследили пути его движения. Буквально через два часа вирус был обнаружен на кофейнике, ручках холодильника, кнопке микроволновки, а через четыре часа вирус можно было обнаружить более чем на половине всех поверхностей, к которым прикасались люди, и на ладонях половины сотрудников. Решение простое: мыть руки, протирать клавиатуры и, возможно, отказаться от рукопожатий.

3. Беречь руки

Оказывается, если вы пользуетесь мышкой, которая целый день лежит в одном и том же месте, то рискуете познакомиться с хроническим нервно-мышечным расстройством (RSI). Напряжение из-за повторяющихся движений, долгое неудобное положение кисти и постоянное нажатие на твердую поверхность могут привести к травмам. Чтобы их избежать, есть смысл завести специальную подставку под запястье, а также делать зарядку и расслаблять руки. Школьные упражнения вроде «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали» тоже не будут лишними.

4. Следить за осанкой

Когда мы сутулимся или горбимся, наши мускулы и сухожилия растягиваются, чтобы удержать баланс тела: работу за компьютером природа все-таки не предусматривала. Итог — боли в спине и головные боли. Проверить правильность положения за рабочим столом просто: надо сесть на край стула, не откидываясь на спину и принять сгорбленное положение. А после сесть прямо и максимально выпрямить спину, задержавшись в этом положении на несколько секунд. Затем ослабить положение, не сгибаясь сильнее, чем на 10 градусов. В таком положении и нужно работать.

5. Выбирать интересную работу

Удивительно, но факт: те, кто «горит» работой, живут дольше тех, кто в офисе умирает от скуки.

Исследователи Университетского колледжа Лондона выяснили, что у тех, кто проводит время в рутине, выше шанс развития заболеваний сердца или инсульта. Правда, ученые замечают, что чаще всего к проблемам со здоровьем ведут способы борьбы со скукой — перекуры, поедание печенек и шоколадок в перерывах и бурные пятничные вечеринки.


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