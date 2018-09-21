Amnesty International напомнит в ООН о блокировке «Хартии-97» 21.09.2018, 15:09

Белорусские власти произвольно лишают граждан свободы.

Международная правозащитная организация Amnesty International подготовила обзор ситуации с правами человека в Беларуси за период с 2013 по 2018 год для рассмотрения в Комитете ООН по правам человека.

Сайт Charter97.org приводит выдержки из документа.

О смертной казни: «Ни разу апелляция против приговора к смертной казни не имела успеха, и ни разу Лукашенко не помиловал ни одного приговоренного. Расстрелы проводятся в обстановке секретности. Дата расстрела родственникам не сообщается, и им не предоставляется последнее свидание. Тела расстрелянных не передаются семьям, а информация о месте захоронения не разглашается. Более того, сами заключенные узнают о времени исполнения приговора не ранее, чем за несколько мгновений перед расстрелом. Семьям расстрелянных сообщают о дате расстрела только недели спустя».

О свободе СМИ: «Большинство печатных и вещательных СМИ в стране работают под фактическим контролем правительства, и власти принимают меры, чтобы расширить эту сферу контроля на интернет... В декабре 2017 и январе 2018 года были заблокированы сайты правозащитной организации «Весна», независимых новостных изданий «Белорусский партизан» и «Хартия-97»... После новых законодательных поправок, интернет-СМИ обязаны записывать имена людей, которые оставляют комментарии к статьям ... и предоставлять эту информацию властям».

О конфиденциальности: «По белорусским законам все операторы связи в стране обязаны обеспечить совместимость оборудования с системой СОРМ (средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий). Система позволяет отслеживать все сообщения и разговоры в режиме реального времени или в записи. Операторы обязаны хранить эти данные в течение пяти лет. Система СОРМ дает доступ как к самим сообщениям и разговорам, так и к мета-данным, таким как время, месторасположение и частота контактов».

О личной неприкосновенности: «Сотрудники правоохранительных органов Беларуси постоянно нарушают право на свободу и личную неприкосновенность и произвольно лишают граждан свободы, в том числе, и во время мирных протестов. Было множество случаев, когда за кратковременным «административным» арестом или длительным заключением человека, который осуществлял свое право на свободу слова, следовал политически-мотивированный суд, не соответсвующий стандартам честного суда».

О свободе собраний: «Два раза в год, в марте на «День Воли» и в апреле во время «Чернобыльского шляха» милиция произвольно блокирует демонстрации; проводятся задержания десятков, иногда сотен участников мирного протеста. Некоторые впоследствии отпускаются без предъявления обвинения. Другие, обычно, наиболее выделяющиеся, публично выступающие активисты подвергаются большим штрафам или «административным» арестам, которые могут длиться до двадцати пяти дней, за предполагаемые нарушения, такие как протест без предварительного разрешения властей, предполагаемое сквернословие в общественных местах или предполагаемое неподчинение «законным требованиям» сотрудников милиции».

Документ подготовлен для 124 сессии комитета ООН по правам человека, которая будет проходить с 8 октября по 2 ноября и на которой будет рассматриваться отчет белорусского МИДа о соблюдении в стране Международного пактa о гражданских и политических правах.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».