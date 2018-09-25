Журналист tut.by Дмитрий Бобрик: Во время допроса в СК меня шантажом завербовали 1 25.09.2018, 20:01

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Дмитрий Бобрик

Журналист признался в вербовке спецслужбами во время допроса по «делу БелТА».

Журналист tut.by Дмитрий Бобрик признался в своем Facebook, что во время допроса в Следственном комитете по «делу БелТА» его шантажом завербовали.

Дмитрий Бобрик сообщил, что после трехчасового обыска в квартире 7 августа его отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. Здесь в адрес журналиста и его родственников поступали прямые угрозы.

«Понимаю, что озвученные мной факты могут быть неприятны моим родным, близким и друзьям. Я не хотел говорить об этом, но ситуация вынуждает это сделать.

После трехчасового обыска в квартире 7 августа меня отвезли в центральный аппарат Следственного комитета. Именно в здании СК, где меня продержали до позднего вечера, я позвонил себе проявить слабость, струсить. Здесь в адрес поступали прямые угрозы — в мой адрес, и в адрес моих родных и близких. Сначала мне пообещали раскрыть детали личной жизни, если откажусь от сотрудничества. А закончилось угрозами в адрес родных, которые могут пострадать. Здесь меня затрясло, мне угрожали самым важным в жизни. Я написал бумагу о сотрудничестве.

Еще сидя в СК понял, что не стану этого делать - сотрудничать. Не смогу после этого смотреть на себя в зеркало.

После того как стало понятно, что получить от меня какую-либо информацию не получится, меня сразу же перевели в новый статус — подозреваемый.

После этого давление усилилось.

Мне противно от того, что мне не хватило мужества сидя в СК отказаться от сотрудничества. Немного успокаивает лишь то, что хватило сил по факту не делать этого.

Мне пришлось многое выдержать. Но не знаю, какие испытания меня ожидают впереди, и не знаю, хватит ли мне сил все это выдержать, но молчать об этом я уже не могу. Боюсь, что дальше будет оказываться давление на моих родных, близких, друзей», - признался Дмитрий Бобрик.

Напомним, после задержаний по «делу БелТА» главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина предупреждала, что журналистов, скорее всего, «ломают» на подписку о сотрудничестве со спецслужбами.