В Ингушетии начались стычки протестующих с Росгвардией

В Ингушетии начались стычки протестующих с Росгвардией2
- 26.09.2018, 15:11
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Жители Магаса вышли на протест.
Жители Магаса, столицы Ингушетии, вышли на акцию протеста. Республиканские власти намерены подписать с Чечней соглашение об установке границ между субъектами. Предполагается, что в рамках договора под чеченскую юрисдикцию будет передана часть территории Сунженского района Ингушетии.
Как сообщает Telegram-канал «Протесты в мире», жители Магаса собрались на выезде из города и потребовала прояснить ситуацию с передачей территорий Чечне.
Росгвардия начала оттеснять митингующих щитами и разгонять акцию дубинками.
Магас в эти минуты. pic.twitter.com/AwEhVBfHO7— Торси .... (@Torsy_2) 26 сентября 2018 г.
Магас 26.09.2018 pic.twitter.com/yfXmMc8OF0— Торси .... (@Torsy_2) 26 сентября 2018 г.