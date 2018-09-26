В Ингушетии начались стычки протестующих с Росгвардией 2 26.09.2018, 15:11

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Фото: @thecaucasuspost

Жители Магаса вышли на протест.

Жители Магаса, столицы Ингушетии, вышли на акцию протеста. Республиканские власти намерены подписать с Чечней соглашение об установке границ между субъектами. Предполагается, что в рамках договора под чеченскую юрисдикцию будет передана часть территории Сунженского района Ингушетии.

Как сообщает Telegram-канал «Протесты в мире», жители Магаса собрались на выезде из города и потребовала прояснить ситуацию с передачей территорий Чечне.

Росгвардия начала оттеснять митингующих щитами и разгонять акцию дубинками.