Активисты заставили власти установить мемориальную доску в «Оршанских Куропатах» 27.09.2018, 20:51

Доска появилась в урочище Кобыляцкая гора.

На памятнике-камне, который выделяет место массовых расстрелов в урочище Кобыляцкая гора под Оршей, появилась доска со словами «Место памяти и скорби». Родственники репрессированных просили, чтобы на вывеске был текст «Памяти жертв политических репрессий», но в Оршанском райисполкоме на это не согласились, передает «Радыё Свабода».

В ходе обсуждения участники инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше» доказывали местным властям, что надпись следует сделать на четырех языках: по-белорусски, по-русски, по-польски и на иврите — так как среди расстрелянных были преимущественно белорусы, россияне, поляки и евреи. Но в окончательном варианте польский язык заменили на английский, объяснив это тем, что он более распространен.

Родственники расстрелянных под Оршей считают, что установление доски - это шаг и признания факта сталинских репрессий. Хотя подобные факты в современной Беларуси чаще всего замалчиваются - не признанным властями остается место массовых расстрелов в деревни Хайсы под Витебском. Но некоторых возмущает «безличностью» надписи, из которой невозможно понять, про какую «скорбь» и «память» говорится.

Что радует родственников - так это то, что местные власти не стали рушить самодельный мемориал, который с 1990-х годов создавался на Кобыляцкой горе. Сегодня он состоит из большого валуна, на котором и установлена новая мемориальная доска, и несколько десятков крестов, памятников и табличек, установленных родственниками в память об убитых.