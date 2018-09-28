Дело о запрете шествия в поддержку «Хартии-97» рассмотрят в ООН 1 28.09.2018, 14:08

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Леонид Судаленко заявил, что подает уникальную жалобу.

28 сентября представители независимого профсоюза РЭП в Гомеле Виктор Козлов и Леонид Судаленко подали совместную жалобу в Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН), сообщает "Гомельская весна".

В сообщении разговор идет о запрете 17 февраля текущего года в Гомеле уличного шествия, которое планировалось провести с целью выражения протеста против блокировки министерством информации независимого Интернет - издания "Хартия-97".

Запрещая мирное собрание чиновники горисполкома указали, что заявленное место проведения уличного шествия (пешеходная часть улицы Советская) не соответствует требованиям статьи 9 Закона "О массовых мероприятиях", имея ввиду, что по маршруту шествия расположено здание горисполкома. Кроме того, зампред горисполкома Виталий Атаманчук пояснил, что один из заявителей - Л. Судаленко ранее привлекался к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, имея ввиду его участие в акции протеста тунеядцев 17 февраля 2017 года.

Правозащитник Леонид Судаленко говорит, что они подают в Комитет ООН по правам человека уникальный кейс о запрете мирного собрания по причин его участия в прошлом году в несанкционированном властями массовом мероприятии.

«Абсурдность ситуации даже не в том, что подобное недоразумение прописано в белорусском законе, уникальность исходит из практики – на собрания в стране наложено фактическое табу, а если гражданин участвует в несанкционированной акции, его преследуют административными санкциями. А раз ранее привлекался, значит, не имеешь права и так по кругу», - комментирует абсурд белорусских законодателей правозащитник.

Он также вспомнил заявление председателя Верховного суда Валентина Сукало о том, что белорусское правительство желает сократить количество жалоб белорусских граждан в КПЧ ООН.

«Валентин Олегович! У вас была возможность принести по данному делу протест, по крайней мере жалобу мы на ваше имя подавали, однако ваш заместитель Жанна Шкурдюк не нашла для этого оснований. Если в начале года вы говорите одно, а в конце делаете другое, разве это уменьшит поток жалоб из Беларуси в КПЧ ООН», - заявил Л. Судаленко, заочно полемизируя с председателем Верховного суда.

Правозащитник отметил, в настоящее время в КПЧ ООН всего зарегистрировано 282 сообщений из Беларуси. Ежегодно здесь регистрируется около 20 сообщений, принимается около 10 решений, в которых фиксируются те или иные гражданские и политические права белорусских граждан.

Беларусь входит в число лидеров по количеству жалоб в КПЧ ООН. Это, по словам эксперта, объясняется в первую очередь недоступностью для белорусов Европейского Суда по правам человека. Претензии белорусских граждан в КПЧ ООН волнуют не только председателя Верховного суда, их изучение и возможное применение белорусское правительство включило в Национальный план по правам человека на 2016-2019 годы.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

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19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».