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Падение экономики РФ не остановить, а серьезных санкций даже не вводили

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  • 29.09.2018, 20:48
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Фото: reuters

Будущее России – это стагнация.

Цена за баррель нефти сейчас составляет 80 долл., а рубль при этом падает. Не растет, а падает. Это отличие с тем, что происходило раньше. Одновременно смотрим на годовые темпы экономического роста. По первому кварталу данные в России примерно 1,5%. Еще ожидается примерно 1,3-1,4%, пишет экономист Андрей Илларионов для «Обозревателя».

Если мы посмотрим на начало 2000-х годов, а именно на 2000-й год, то цена нефти составляла 22 долл. за баррель, а темпы экономического роста - 10% за год. Сейчас цена на нефть в три раза выше, чем было в 2000-м, но она не способна генерировать экономический рост в сопоставимости с тем, что было. И при этом происходит падение курса рубля.

Это говорит о том, что высокие цены на нефть и дополнительные валютные средства, которые вливались в российскую экономику и бюджет, действовали некоторое время тому назад. А вот сейчас не действуют.

И это при том, что серьезных санкций еще даже никто не вводил, просто сказали, что это может случиться. И только на этой информации рынки отреагировали массовым выводом валюты с России. Это говорит о тех качественных, экономических и психологических изменений в России за последние 18 лет.

Поэтому будущее России – это стагнация. Прогнозировать глубокий кризис или глубокую катастрофу – я бы не стал. Пока еще российская экономика является базово-рыночной, достаточно диверсифицированной, с достаточно квалифицированными кадрами. Действительно это большая и достаточно устойчивая экономика, и говорить, что она будет разорвана в клочья, как в свое время говорил Обама, это не имеет отношения к реальности.

Но ожидать, что в этих условиях российская экономика будет расти на 6-8%, как она росла в течение 10-ти лет, с 98-го по 2008-ой, нет никаких оснований. Основной прогноз, с которым согласно большинство специалистов и внутри России и за ее пределами, это стагнация на уровне не высшее 2% в год.


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