170 коров убежали из Украины в Беларусь

170 коров убежали из Украины в Беларусь1
- 3.09.2018, 20:32
- 2,999
Задержали 16-летнего пастуха.
1 сентября в Лельчицком районе мозырские пограничники задержали украинского гражданина. 16-летний юноша объяснил, что нарушил государственную границу, когда искал часть стада в 170 голов, чтобы вернуть на украинскую территорию.
На молодого человека составили протокол за нарушение границы и передали в Украину, сообщает пресс-служба Пограничного комитета. Если в течение года он снова незаконно появится в Беларуси, на него могут завести уголовное дело.
Кстати, коров после выполнения формальностей также передали в Украину. Мозырские пограничники в этом районе фиксируют уже третий с начала года случай, когда через границу из Украины переходят крупные стада скота.