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170 коров убежали из Украины в Беларусь

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  • 3.09.2018, 20:32
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Задержали 16-летнего пастуха.

1 сентября в Лельчицком районе мозырские пограничники задержали украинского гражданина. 16-летний юноша объяснил, что нарушил государственную границу, когда искал часть стада в 170 голов, чтобы вернуть на украинскую территорию.

На молодого человека составили протокол за нарушение границы и передали в Украину, сообщает пресс-служба Пограничного комитета. Если в течение года он снова незаконно появится в Беларуси, на него могут завести уголовное дело.

Кстати, коров после выполнения формальностей также передали в Украину. Мозырские пограничники в этом районе фиксируют уже третий с начала года случай, когда через границу из Украины переходят крупные стада скота.


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