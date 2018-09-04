Наталья Радина: Если белорусы не будут помогать своим медиа, то будут читать чужие 4.09.2018, 11:11

Наталья Радина

Сайт Charter97.org благодарен каждому человеку, который перечислил хотя бы один доллар.

Главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина заявила об угрозе работы информационного ресурса из-за резкого сокращения финансирования.

Сложившаяся ситуация вызвана сокращением поддержки со стороны зарубежных фондов и частичной блокировкой сайта в Беларуси, говорит редактор в интервью «Радыё Рацыя»:

- Резко сократилось поддержка со стороны западных фондов, которые поддерживают демократию, в том числе и в Беларуси. Это происходит на фоне улучшения отношений западных чиновников с режимом Лукашенко. Очень сложная ситуация сейчас во многих белорусских независимых СМИ. Происходит резкое сокращение поддержки как независимых СМИ, так и всего гражданского общества. Я вижу в этом угрозу для всего журналистского сообщества в Беларуси.

Польша и Литва продолжают поддержку информационного ресурса, но этой помощи недостаточно, чтобы обеспечить нормальную работу «Хартии-97». Сразу после обращения к читателям на банковский счет стали поступать деньги, - говорит Наталья Радина:

- Мы уже получаем помощь. Мы очень благодарны каждому человеку, который перечислил хотя бы один доллар. Сегодня действительно сложилась такая ситуация, что если белорусы не будут помогать своим медиа, то им придется читать чужие. Поэтому спасибо всем и давайте будем вместе и будем спасать и поддерживать друг друга!

Как добавляет главный редактор сайта «Хартии-97», из-за блокировки на территории Беларуси сократились и возможности самофинансирования. Тем не менее, более половины читателей уже удалось вернуть. «Люди активно обходят блокировку сайта, так как ищут свободную информацию», - отмечает Наталья Радина.

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