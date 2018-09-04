Amnesty International: Белорусские власти должны восстановить доступ к сайту «Хартия-97» 4.09.2018, 13:50

Ситуация со свободой прессы в Беларуси достигла своего дна.

Правозащитная организация Amnesty International выпустила официальное заявление, резко осуждающее нарушения свободы СМИ в Беларуси.

"Ситуация со свободой прессы в Беларуси достигла своего дна", говорится в документе.

В заявлении, размещенном на сайте международной правозащитной организации Amnesty International 31 августа, приводится информация о блокировке сайта Charter97.org, "деле БелТА" и поправкам в закон о СМИ.

"Задержания журналистов, травля независимых СМИ и новые неоправданно жесткие поправки в закон о СМИ означают что ситуация со свободой прессы в Беларуси достигла своего дна.

За прошедшие недели свобода слова в Беларуси подверглась серии серьезных ударов, поскольку власти продолжили свой крестовый поход против журналистов и независимых СМИ. Недавние меры, принятые белорусскими властями, демонстрируют их решимость ликвидировать любую критику в стране и лишить народ Беларуси возможности свободно получать и распространять информацию и идеи.

Ранее в этом году правительство заблокировало доступ к ведущему оппозиционному сайту "Хартия-97". После этого главный редактор сайта, которая проживает в изгнании в Польше, Наталья Радина, получала угрозы жизни, которые, по ее мнению, поступили из Беларуси. Введенные в июне законодательные поправки ужесточили ограничения в работе интернет-СМИ. Эти меры стали предметом широкой критики со стороны международного сообщества. Совсем недавно, между 7 и 10 августа, по меньшей мере 8 журналистов были арестованы по подозрению в несанкционированном доступе к материалам государственного новостного агенства БелТА.

По данным "Репортеров без границ", условия работы для независимых СМИ в Беларуси являются одними из самых репрессивных в мире. Государство постоянно преследует независимых журналистов и блогеров, критично настроенных по отношению к власти, и активно применяет все более репрессивное законодательство для создания необоснованных ограничений работы независимых изданий, что противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах, участником которого является Беларусь.

Белорусские власти должны отменить необоснованные ограничения для работы СМИ, как в интернете, так и вне его. Власти должны прекратить произвольно выбирать журналистов в качестве мишеней для политически мотивированных преследований. Власти должны восстановить доступ без ограничений к сайту "Хартия-97". Более того, власти должны гарантировать то, что читатели и комментаторы интернет-СМИ могут свободно получать и распространять информацию без страха репрессий за обсуждение информации и идей и за доступ к ним", - говорится в заявлении.

Как пишет Amnesty International, сайт "Хартия-97" один из старейших и самых популярных независимых новостных интернет-изданий в Беларуси. Сайт освещает события, которые часто остаются незамеченными государственными СМИ. В 2011 году главный редактор Наталья Радина было арестована по сфабрикованным обвинениям в организации массовых беспорядков. Она была вынуждена бежать из страны после освобождения из предварительного заключения. С тех пор она живет в изгнании и продолжает работать на сайте "Хартия-97" из-за рубежа.

Без предупреждения, 24 января 2018 года белорусские власти заблокировали доступ к сайту "Хартия-97". Информацию об этом решении подтвердил в своем интервью заместитель министра информации Игорь Луцкий, который не раскрыл конкретные причины для блокировки и не пояснил, что можно сделать для того, чтобы решение о блокировке было отменено.

В феврале правозащитник из Витебска Павел Левинов предпринял попытку оспорить блокировку в судах и выдвинул иск против Министерства информации. В иске Павел Левинов потребовал, чтобы власти восстановили доступ к сайту, поскольку нарушаются его права на свободу слова и на доступ к информации. 8 февраля суд Центрального района города Минска отказался рассматривать дело, указав, что оно не подпадает под его юрисдикцию. Левинов подал апелляцию в суд высшей инстанции, однако 29 марта Минский городской суд выпустил схожее постановление и отказался рассматривать дело. Таким образом, не остается инстанций, в которых можно было бы оспорить блокировку сайта.