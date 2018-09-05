Наталья Радина – белорусским бизнесменам: Может, хватит сидеть по тюрьмам? 5.09.2018, 11:27

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Наталья Радина

Может, хватит отдавать все заработанное властям?

Ситуацию в белорусских независимых медиа телеканал «Белсат» обсудил с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной. Приводим стенограмму разговора.

- Ни для кого не секрет, что в Беларуси происходит атака на независимые медиа. Заблокированы новостные страницы, громкое «дело БелТА», задержания журналистов, бесконечные штрафы. Вместе со мной в студии находится главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина. Добрый вечер!

- Добрый вечер!

- Я просмотрел отчет, который опубликовала Amnesty International, и на первой странице сразу упоминается «Хартия-97», то, что она заблокирована в Беларуси. Там также написано, что вам приходят личные угрозы.

- Да, это все есть сегодня. Мне действительно угрожали убийством совсем недавно. Атака на свободу слова в Беларуси началась в январе этого года, очередная серьезная волна, когда был заблокирован сайт «Хартия-97». И я тогда предупреждала, если не будет журналистской солидарности, то эта атака продолжится.

Посмотрите, что произошло за последние полгода. Были приняты поправки в закон о СМИ, которые усилили цензуру в интернете, начали возбуждаться уголовные дела против редакторов даже умеренных медиа и независимых блогеров, прошли обыски в редакциях нескольких ведущих независимых медиа, которые, в принципе, стоят не на самых критических позициях в отношении к власти. 18 журналистов были задержаны, пошли угрозы убийства мне, и сегодня мы видим, что власти применяют еще один метод давления на журналистов – это финансовое удушение. 3 сентября я была вынуждена обратиться к читателям с просьбой помочь сайту «Хартии-97» финансово, поддержать его и рассказала о ситуации, которая сегодня складывается со всеми независимыми медиа Беларуси.

Есть несколько таких возможностей уничтожить медиа: это убийства и аресты журналистов, уголовные дела, обыски в редакциях, блокирование и закрытие изданий, а также финансовое удушение. «Хартия-97» прошла через все эти этапы, и сейчас мы видим, что с подачи властей начался последний. Международные фонды начали отказывать нам в финансовой помощи. И такая ситуация сегодня у всех белорусских независимых медиа, все находятся в тяжелом финансовом положении и в любой момент могут закрыться.

Почему это происходит? Надо говорить об этом, необходима дискуссия. Почему на фоне громких заявлений о некой борьбе, которая сегодня якобы ведется с российской, с путинской пропагандой, медиа на постсоветском пространстве оказываются брошенными, никому не нужными и с трудом продолжают свою работу.

Причем, речь идет о лидерах, потому что «Хартия» – это медиа-лидер в Беларуси. Вчера меня потрясло, что одновременно вместе с нами о финансовых трудностях объявила известнейшая и старейшая российская независимая «Новая газета». Я недавно была в Киеве и встречалась с руководством крымскотатарского телеканала ATR, который сегодня вещает на оккупированный Крым, и оказалось, что они тоже едва сводят концы с концами. Такая же ситуация, я знаю, у российского заблокированного сайта «Грани.ру», такая же ситуация у армянских медиа, буквально сегодня ко мне обратилась главный редактор Гала ТВ Карине Арутюнян и сказала: «У нас точно такие же проблемы, как и у вас. Нам тоже отказывают фонды». Почему это происходит?

- Почему доноры проводят такую политику в отношении белорусских, украинских и российских СМИ?

- Я вижу на примере Беларуси такую тенденцию. Нам же стали отказывать в поддержке фонды, которые должны поддерживать демократию, в то время, когда началось так называемое улучшение отношений Запада с режимом Лукашенко. И мы видим, что сейчас происходят постоянные вояжи европейских чиновников в Минск, и параллельно с Лукашенко встречаются и руководители вот этих самых фондов, которые должны поддерживать демократию. Они встречаются с диктатором. Он им жмет руку, он их за что-то благодарит. За что он их благодарит?

Я знаю давно, что белорусские власти постоянно призывают европейских чиновников и, в том числе, руководителей фондов прекратить поддержку сайта «Хартии» и других независимых медиа. Сложилась ситуация, когда фонды, которые должны поддерживать демократию, сегодня больше поддерживают диктатуру. Это просто факты. Мы видим, что сегодня в Беларуси получают финансовую помощь от Евросоюза, в основном, так называемые GONGO – квазинезависимые организации, которые созданы самими властями. Мы видим, что резко сокращена поддержка правозащитным организациям. Организациям, которые действительно занимаются защитой прав человека. Независимым медиа, которые пытаются освещать ситуацию в стране с независимых, не провластных позиций.

- Но разве на Западе не видят этой ситуации? Они не видят, не понимают, что есть гражданское общество, сформированное десятилетиями в Беларуси, которое сопротивляется авторитарному режиму? Они этого не понимают, не видят? Или это просто такая их политика?

- Сегодня такая политика Евросоюза в отношении режима Лукашенко, но простите, это неправительственные фонды, которые существуют тоже на взносы и пожертвования. Их миссия поддерживать демократию. А они сегодня... Я заметила, что многие руководители фондов, я не говорю про всех, превратились в чиновников. Они реально чиновники, бюрократы. Ты им рассказываешь через что прошел, через что прошли журналисты, как мы работаем, в каких условиях, что в Беларуси происходит, насколько трудно вообще журналистам в стране. Им это не интересно, они этого не понимают. Это, в общем-то, для них не важно. Люди этим не живут. Я не знаю с чем это связано.

- Я понимаю, чего добиваются белорусские власти. Для них самое главное, чтобы было одно официальное мнение – их мнение. И никакой альтернативы не может быть. А чего таким образом добиваются эти западные организации? У них есть стратегии развития, деятельности и так далее. Тогда какая стратегия?

- Я хочу поблагодарить Польшу и Литву, которые сегодня помогают сайту «Хартии» и другим белорусским независимым медиа. Почему-то в Польше у меня таких проблем не возникает. Здесь власти прекрасно понимают насколько важна свобода слова в Беларуси. Другое дело, что сегодня польской помощи нам не достаточно, в полной мере она не закрывает все наши расходы, которые сегодня и так ужаты и, в общем-то, небольшие с учетом нашей работы и огромной аудитории сайта. Сегодня стоит вопрос, почему не помогают другие государства, почему такая политика фондов. Может быть, пришло время обсудить это?

Сейчас много говорится о борьбе с путинской пропагандой, но Путин финансирует свои медиа. Посмотрите, что в Беларуси: есть огромный медиа-гигант «Спутник» и этот спрут постоянно разрастается. Постоянно, чуть ли не ежедневно появляются пророссийские новые сайты. Работают все российские телеканалы, идет обработка мозгов белорусов. И в то же время белорусские независимые медиа, которые единственные отстаивают идею суверенитета Беларуси, оказываются в состоянии выживания. Это надо обсуждать. Почему так в России происходит с независимыми медиа, почему в Украине, в Армении, в Азербайджане? Почему это общая проблема на всем постсоветском пространстве? Почему медиа, которые люди любят, которые уважают, оказались в такой ситуации?

Никакой реальной борьбы с российской пропагандой не происходит. Это просто болтовня. Может, нужно менять руководителей этих фондов? Может, нужно создавать новые фонды?

- А с кем тогда обсуждать?

- Это нужно обсуждать с руководством Евросоюза.

- Но если они не видят этой ситуации, которая происходит. Если они сами принимают эти решения.

- Я думаю, они смогут увидеть эту проблему, если мы будем об этом говорить. Потому что нельзя эту проблему замалчивать. Есть у некоторых людей такая черта: «Давайте мы промолчим. Если мы скажем, может быть еще хуже». Ребята, хуже уже не будет. Потому что если мы сейчас, например, не спасем сайт «Хартии», дальше то же самое будет и с другими независимыми медиа.

Недавно я видела формуляр заявки одного западного фонда, который ранее достаточно активно помогал белорусским независимым медиа, и в нем появился новый вопрос: «Как к вашему проекту отнесутся центральные и местные власти в Беларуси?» Это что? Они спрашивают у диктатора можно ли помогать заявителям на помощь? Это уже край.

- А может, это и есть их новая стратегия, как бы помирить между собой оппозицию и тех, кто критично к ним относится, с теми, кто сегодня стоит у руля в стране, посадить их за один стол разговаривать.

- Я могу сказать, наоборот, вчера правозащитники объявили, что ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, и мы видим, что происходит со свободой слова, она уничтожается на корню. Взялись за всех. Закрывают не только «Хартию», следующим может быть tut.by, БелаПАН, «Белсат». «Белсат» и так преследуют постоянно, вы же платите какие-то безумные, огромные штрафы.

- Да, только с начала этого года мы заплатили 28 тысяч долларов штрафов.

- Это огромная сумма.

- Разве белорусские власти не видят российскую пропаганду, «Спутник» и разные СМИ, которые создаются сейчас? Разве белорусские власти не понимают этой проблемы? Мне кажется, как раз на последнем совете, когда Лукашенко собрал новых руководителей своего телевидения, «Советской Белоруссии», он им как раз ставил задачу «выбивать» этот российский контент.

- Я вижу обратное. Потому что белорусы не стали после блокировки сайта «Хартии» читать белорусские официальные сайты. Мы как были популярнее всех официальных сайтов вместе взятых, так и остаемся. Потому что (спасибо нашим читателям) белорусы обходят блокировку и хотят свободной независимой информации. Я вижу только то, что Лукашенко, уничтожая независимые белорусские медиа, сегодня работает на Москву.

Вспомните, что происходило в Украине. Клика Януковича уничтожала независимые медиа как раз в Крыму и на Донбассе. Происходило это явно по заказу из Кремля. То, что делает сегодня Лукашенко, уничтожая независимые медиа, преследуя журналистов – полностью повторяет тот сценарий, который Кремль разыгрывал в Украине перед оккупацией территорий. И поэтому это все может сегодня произойти в Беларуси.

Спасибо вам за приглашние в эфир. Я хотела бы воспользоваться случаем и обратиться к читателям сайта «Хартии», поблагодарить всех за поддержку. Поверьте, для нас это невероятно важно. Просто до слез. Я понимаю, как всем тяжело, но поверьте мне, мы работаем для вас. Вот уже 20 лет мы работаем для вас и давайте поддерживать друг друга. Потому что, в конце концов, мы должны вместе изменить ситуацию.

Хотела бы также обратиться к белорусским бизнесменам. Может, хватит сидеть по тюрьмам? Может, хватит отдавать все заработанное властям? Может, стоит сегодня помочь тем людям, которые пытаются изменить ситуацию в стране, в том числе, помочь вам спокойно работать в Беларуси?

Хотелось бы также обратиться к белорусской диаспоре. Помогите сегодня финансово независимым медиа и помогите им политически, обращайтесь к правительствам своих стран и призывайте их обратить внимание на ситуацию в Беларуси, на ситуацию с независимыми медиа, вовлекайте их в дела Беларуси.

Поверьте мне, у нас все получится и мы обязательно победим.

- Спасибо большое. Нечего больше добавить. Мы разговаривали в «Горячем комментарии» с Натальей Радиной, главным редактором сайта Хартия’97. Спасибо большое за беседу.

3 сентября главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина заявила об угрозе работе информационного ресурса из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей помочь сайту.

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