Как можно помочь «Хартии» через систему PayPal 6.09.2018, 9:34

Один из самых простых способов поддержать наш сайт.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С ее помощью можно поддержать сайт Сharter97.org. Рассказываем, как это сделать.

1. Нажмите кнопку PayPal на нашем сайте

2. На открывшейся странице введите сумму, которую вы хотите перевести. Вы можете сделать так, чтобы перевод указанной вами суммы осуществлялся автоматически каждый месяц. Для этого поставьте галочку возле слов «Make this a monthly donation».

После этого нажмите кнопку «Donate with a card». Иногда система будет просить вас ввести проверочный код с картинки, чтобы убедиться, что вы не робот. Вводите этот код.

3. На открывшейся странице выберите свою страну, а затем укажите ваши личные данные и реквизиты вашей банковской карты (номер из 16 цифр, срок действия и трехзначный код, указанный на обратной стороне карты). Образец заполнения этой страницы смотрите ниже:

4. Нажмите кнопку «Review donation and continue» и проверьте введенную информацию. После этого нажмите кнопку «Donate». Перевод завершен.

Обязательно расскажите об этом способе помощи редакции сайта вашим близким и коллегам.

Благодарим за поддержку.

3 сентября главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина заявила об угрозе работе информационного ресурса из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей помочь сайту.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com