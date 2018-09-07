«Транспорт будущего», который можно увидеть уже сегодня 5 7.09.2018, 18:07

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Сегодня то, что казалась нереализуемым предметом воображения, стало реальностью.

Все мы помним боевики 90-х: по сюжету, в далёком будущем человечеству грозит опасность, а главный герой самоотверженно спасает население Земли. Обязательный атрибут подобного фильма — футуристический транспорт: машины-беспилотники, летающие такси, мотоциклы, которые наматывают сотни миль без заправки, пишет «Популярная механика».

Сегодня то, что казалась нереализуемым предметом воображения режиссера, стало реальностью. Убедится в этом можно, побывав на фестивале инновационных технологий в сфере транспорта «Мобилистика», который сейчас идет в «Крокус Экспо» — до 9 сентября включительно.

Где здесь заправка? Точнее, розетка

Глядя на автопарк будущего, легко улавливаешь его главную особенность — отказ от бензина.

Организация Объединённых Наций давно выступает за развитие технологий в энергетике, которые не будут провоцировать изменения климата и ухудшать экологию. Экспонаты «Мобилистики» наглядно демонстрируют нам, что уже совсем скоро мы начнем не заправляться, а заряжаться.

Среди электрокаров, представленных на выставке: полностью электрический кроссовер Jaguar I-PACE с функцией разгона до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Работу машины обеспечивают два электромотора. Владельцы смогут поднять уровень заряда с нуля до 80%, потратив всего 40 минут, с помощью быстрой зарядки через 100-киловаттную точку. При домашней зарядке через AC-точку (7кВ) такой же результат потребует чуть более 10 часов, так что автомобиль можно подключить к сети на ночь и получить готовую к работе батарею уже утром. В продажу Jaguar I-PACE поступит уже этой осенью.

«Ягуар» также позаботился и о юных посетителях выставки, представив на Мобилистике интерактивную образовательную школу для юных автомобилистов Jaguar Land Rover Driving School, которая не оставит равнодушным ни одного ребенка.

Гибридный кабриолет BMW i8 Roadster с интеллектуальной системой управления энергопотребления. BMW позаботился и о техническом обслуживании нового автомобиля, разработав навигационные сервисы BMW ConnectedDrive. С помощью мобильного приложения можно не только найти оптимальный по энергозатратам путь, но и получить необходимую информацию о состоянии машины.

Элегантный концепт Porsche Mission E, на базе которого в следующем году ожидается выпуск серийного полностью электрического спорткара Porsche Taycan.

Безусловно, выставка была бы не полной без главного популяризатора электрокаров — бренда Tesla. На «Мобилистике» от автосалона «ЭлетроДрайв» представлены Tesla Model X и Tesla Model S. Обе модели уже доступны к продаже!

Один из самых популярных электромобилей в мире — очаровательные Renault Twizy. В зависимости от модификации это двухместное авто имеет электромотор мощностью до 18 л.с. и развивает максимальная скорость до 100км/ч. Интегрированное зарядное устройство совместимо с обычными терминалами зарядки аккумулятора, а также со стандартными 220 V 10 A бытовой электросети. Зарядка полностью разряженного аккумулятора занимает около трех с половиной часов.