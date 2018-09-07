Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? 1 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

7.09.2018, 21:28

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Валерий Карбалевич

Радикальные изменения в российской внешней политике повлияли на отношение России к Беларуси.

Российские издания «Росбалт» и «Коммерсант» выступили с очередными алармистскими прогнозами относительно судьбы Беларуси и Александра Лукашенко. Если бы это была разовая публикация, то на нее, может, не стоило бы обращать внимания.

Но в последнее время такие публикации в российских медиа пошли валом, одна страшнее другой. Главный их смысл заключается в том, что с Беларусью происходит что-то не так, она идет по пути Украины, с ней надо что-то срочно делать.

Не думаю, что это целенаправленная информационная атака на Александра Лукашенко, инспирирована Кремлем. Что такое настоящая медийная война, мы хорошо видели в 2010 году, когда по НТВ показывали сериал под названием «Крестный Батька». Хотя сам Лукашенко на эти публикации реагирует очень нервно, постоянно их вспоминает, я все же не думаю, что это такой организованный сверху механизм давления.

Частично такие публикации последнего времени стали реакцией на назначение нового посла России в Беларуси Михаила Бабича, человека с большим статусом и политической весом. Но именно только частично.

Откуда вообще появилась представление, что с Беларусью что-то не так и с ней надо что-то срочно делать? Беларусь сильно изменилось - или Россия?

По большому счету, Беларусь изменилась незначительно. Улучшились отношения с Евросоюзом? Так ведь, на самом деле, всего лишь нормализовались.

Минск не поддержал войну РФ против Украины? Так ведь никто из союзников по ОДКБ не поддержал. И официальная позиция Кремля по вопросу войны в Донбассе, что «нас там нет».

На самом деле за время после Крыма сильно поменялась Россия. И эти публикации на белорусскую тему - отражение настроений российского общества и элиты, которые изменились. Психологически сегодня социум РФ живет в состоянии войны, крепости в осаде. Российское общество руководствуется принципом: кто не с нами, тот против нас. Поэтому белорусский нейтралитет воспринимается очень болезненно.

Тем большее возмущение в России вызывает то обстоятельство, что Беларусь - не просто союзник. Это страна, которой РФ оказывает большую экономическую помощь. Россияне считают, что вассал, которого мы кормим, должен быть послушен. Ведь непослушный нахлебник - это нонсенс.

Со своей стороны, Лукашенко пришел к выводу, что во время войны союзничество стоит больше, чем в мирное время. Поэтому, мол, если хотите большей лояльности, то она теперь стоит дороже. Вот и идет торг. Хотя формально Минск и Москва торгуются за газ и нефть, на самом деле они спорят о стоимости союзничества.

В конце концов, вопреки алармистским прогнозам, я не думаю, что в двусторонних отношениях что-то сильно поменяется. У Москвы нет других вариантов, как по-прежнему оказывать значительную экономическую поддержку Беларуси. Ведь если этого не делать, то, во-первых, Минск может найти другого союзника. Во-вторых, коллапс белорусской экономики невыгоден России. Ведь это подорвет доверие к важному российскому геополитическому проекту - Евразийского экономического союза.

Автор Дмитрий Дризе в издании «Коммерсант» свою статью назвал так: «Москва устала от Лукашенко». Он полагает, что Кремль созрел для того, чтобы заменить нынешнего белорусского лидера на другого, более послушного. Но это вряд ли. Ведь насильственная смена лидера в авторитарном режиме персонифицированного типа - это большой риск. Она вызовет дестабилизацию, а хаосом управлять нельзя. Можно получить результат, противоположный желаемому.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»