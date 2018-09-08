Хоть по паре рублей, но своей любимой «Хартии» буду помогать 2 8.09.2018, 11:45

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Это лучший сайт против Лукавой кодлы.

Белорусы откликнулись на призыв главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной о помощи.

«Предприниматели, не сидите все время как мыши под веником. Мы, пенсионеры, с Хартией».

«Лично для меня Хартия интересна не только статьями, но и комментариями к ним. Иногда разворачиваются потрясающе информативные и предметные дискуссии на весьма приличном экспертном уровне».

«Уважаемые Беларусы! Все, кому не безразлична судьба страны! Если мы не будем поддерживать Хартию, то окончательно лишимся правдивой, честной информации и не сможем свободно высказывать своё мнение в комментариях. Поэтом считаю, что каждый честный человек, которому уже весь этот 24-х летний сериал с больным в главной роли уже окончательно надоел, просто обязан помочь нашему народному сайту. Если не мы, то кто!!! Надеяться на Европу тоже не стоит, там сейчас хватает своих алчных граждан, похожих на нашего пересидента. Да и для власти наш народный сайт, как палка в колесо, поэтому она всячески будет стараться всеми возможными способами воздействовать на Европу, чтобы действительно лишить «Хартию» финансовой помощи и надежда только на нас. Мы же платим этой системе налоги, хоть она нам и не нравится, так почему мы не можем на постоянной основе помогать Хартии? Считайте, что это вклад в будущее светлое, не зависимое и свободное существование нашей с вами страны, страны где будут жить наши дети».

Граффити в Бресте

«Я пенсионерка, чуть не заплакала, когда это прочитала. Денег едва хватает на питание, но переведу, сколько смогу».

«Это лучший сайт против Лукавой кодлы».

«Нация вы или не нация? Как в стране что-то случается, все сразу на Хартию лезут, а как Хартии нужна поддержка - идите просите... Пора менять что-то не только в стране, но и в головах, да?»

«Спасибо Вам, Наташа, за то, что Вы делаете для всех белорусов! Постараюсь помочь, чем смогу.Удачи и здоровья Вам! Жыве Беларусь!»

«Обращаюсь к согражданам за рубежом: давайте скинемся, ну не последнюю корку доедаем!!!!!!!!!!»

«Чайник, я вас обожаю за настойчивость. Идете к банкомату в своем банке. Ну, вы же счета оплачиваете иногда через банкомат? Вставляете карту, вам предлагают выбрать, что хотите сделать. Выбираете опцию платеж (virement ), открывается форма - заполняете поля. В предлагаемой форме курсор сразу прыгает в строку указания счета получателя. По умолчанию стоит ВЕ (вы же в Бельгии?). Заменяете ВЕ на РL, машина сама соображает как раздвинуть длину поля ровно на количество цифр польского счета, ориентируясь именно на буковки РL. После РL вбиваете цифирьки 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123. Получается ровненько IВАN, указанный Хартией в конце статьи».

«Этот независимый сайт должен продолжать работу. Спасибо Радиной за то, что не сдаётся в борьбе с установившемся в Беларуси нелегитимным диктаторским режимом».

«Я - инвалид, которого это «социальное» государство в прямом смысле этого слова фактически обрекло на смерть. Я не могу получить жизненно необходимое мне лечение (могу это доказать), не могу найти работу с оплатой, которая позволила мне хотя бы купить необходимые мне лекарства, пенсии в 150 рублей не хватает даже на еду. Но я обязательно переведу деньги на развитие этого сайта. Мне немного в этой жизни осталось, но этот сайт, несмотря ни на что, должен жить и продолжать писать правду о диктаторском режиме и его преступлениях против своего народа. Прошу всех поддержать Хартию финансово. И ещё очень прошу всех пересылать документы, фото и видео, обличающие истинное лицо этого режима».

Акция солидарности с «Хартией-97» в Нью-Йорке

«Хоть по пару рублей, но своей любимой хартии буду помогать».

«Без ХАРТИИ беларусы, как без воздуха. Найду способ перечислить хоть сколько».

«Хартия была, Хартия есть, Хартия будет! А финансы утрясутся. Те принципы и идеи, которые являются основой редакционной политики Хартии, стоят очень дорого. Вложенные деньги окупятся встократ. Неужели бизнес не видит этого? Надо смотреть на перспективу. А с Хартией будет все в порядке. Когда она станет одной из главных СМИ свободной Беларуси. Статус обязывает! Все будет хорошо. Работайте. И успехов Вам».

«Друзья! Защита беларуской правды - задача не Евросоюза, не еврофондов, а беларусов. К тому же, для всех обычная практика покупать или выписывать интересующую прессу. Поэтому акт перечисления средств надо расценивать не как спонсорство или благотворительность, а как покупку важного информационного издания. Всего доброго, Хартия!»

«Очень тяжёло читать эти невесёлые новости. Кто-то ещё верит после этого, что «Европа нам поможет»? Беларусы один на один со своей бедой. Хотя нет, не одни...»

«Огромное спасибо полякам и литовцам, что солидарны с «Хартией» и беларусами! Вот кто нам братья, а не орки из рашкостана, мечтающие о «братском» «русском мире» с Беларусью. Мы как жили вместе много столетий Речью Посполитой, так и остались братьями! Спасибо всем, кто помог и продолжает помогать! Каждый неравнодушный беларус, читающий Хартию, поможет чем сможет, несомненно, в т. ч. и я. Пусть скромно. Дело даже не столько в сумме пожертвований, сколько в единстве людей».

«Веру - Беларусь будзе вольнай! І Хартыя аднойчы вернецца на радзіму! Жадаю выстаяць вам і не здавацца! ВЫ патрэбны сваім чытачам!»

«У всех есть банковская карточка. PayPal Хартия использует, как агрегатор приёма переводов, не больше. Вам даже не нужно регистрироваться в PayPal, чтобы отправить деньги».

Национальная премия за защиту прав человека, учрежденная «Хартией-97»

«Хочется помочь Хартии, но большими деньгами не располагаю, поэтому перечисляю сколько в моих силах. Думаю, если каждый читатель отправит хотя бы что-то, это сложится в нормальную сумму. Удачи сайту и его работникам! Мы с Вами!»

«Хартия, без вас будет тьма. Сейчас разберусь с paypal и переведу деньги».

«10 долларов скинул. Больше пока не могу. Простите»

«Наталья очень правильно сказала: «Мы обязательно победим». И так будет! А помогать очень надо. До революции было, и сейчас на Западе есть такое понятие как анонимное меценатство, когда человек, помогающий кому-то или чему-то, оставался неизвестен. Отчет о помощи был перед совестью и Богом».

3 сентября главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина заявила об угрозе работе информационного ресурса из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей помочь сайту.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com