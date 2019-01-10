Как завести авто в сильный мороз 10 10.01.2019, 12:58

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Ликбез для новичков и шпаргалка для более опытных водителей.

В Беларусь приходят сильные морозы, а значит, снова становятся актуальными проблемы, связанные с запуском двигателя и движением в условиях низких температур, пишет abw.by. В общем, ликбез для новичков и шпаргалка для более опытных водителей точно не будут лишними.

Мороз ни при чем!

Не так давно журналисты приводили список типичных проблем, с которыми сталкиваются автомобилисты в зимний период эксплуатации. Тогда на первое место сервисмены поставили аккумулятор, а далее указали проблемы с топливной системой и системой зажигания.

А несколько лет назад составили своеобразный рейтинг причин обращения автомобилистов за помощью в морозные дни. Опрошенные специалисты в качестве дополнительных факторов (помимо низкой температуры и качества топлива) не преминули указать на техническое состояние прибывающих к ним на буксире или эвакуаторе автомобилей, а также на пресловутый человеческий фактор. По их мнению, в ряде случаев проблемы были спровоцированы или усугублены бездействием или неправильными действиями самих автовладельцев.

У дизелистов на первом месте - замерзающая в фильтре или топливных магистралях солярка, что приводит к невозможности запуска двигателя, затрудненному пуску или потере мощности, а иногда и к остановке двигателя в момент движения (как правило, на трассе, где скорость выше городских 60 км/ч).

Владельцы бензиновых машин обычно обращаются лишь тогда, когда окончательно "посадят" аккумулятор и зальют свечи после продолжительных попыток завести мотор, после чего уже и "прикуривание" не помогает. Среди основных причин затрудненного пуска - запущенная система зажигания (провода, свечи, катушка/катушки, распределитель).

Наконец, факторы, типичные как для дизельных, так и для бензиновых автомобилей, - "слабый" аккумулятор, масло с индексом вязкости 10W... и выше, техническое состояние двигателя (недостаточно высокая компрессия), состояние топливных и воздушных фильтров и т.д.

Другими словами, с наступлением морозов лишь проявляются проблемы, связанные с техническим состоянием, ненадлежащим обслуживанием автомобиля либо использованием топлива ненадлежащего качества/спецификации. Считается, что исправный серийный автомобиль даже без специальной подготовки должен уверенно запускаться при -25..-30°С. Если двигатель и его топливная система в порядке, аккумулятор заряжен, свечи накала рабочие, масло - с "правильным" классом вязкости, а солярка действительно зимняя или "арктическая", проблем с запуском в мороз быть не должно. А раз они происходят, значит, что-то пошло не так. Что именно может быть в том или ином случае, будем разбираться ниже.

Превентивная подготовка

В основе успешного запуска любого исправного двигателя в условиях низких температур лежат следующие составляющие:

- аккумулятор должен соответствовать требуемым параметрам по емкости и силе пускового тока, быть чистым, заряженным и, если того требует конструкция, обслуженным;

- моторное масло малой вязкости (однако при его выборе необходимо следовать спецификациям автопроизводителя, а также учитывать техническое состояние силового агрегата);

- исправная топливная система, что особенно актуально для дизельных моторов (сюда же отнесем и качество используемого топлива, и своевременную замену топливного фильтра, а в случае со старым автомобилем - чистку топливной системы, включая бак).

Для бензиновых двигателей, кроме того, важным условием является работоспособность системы зажигания (свечи, провода, катушка (или индивидуальные катушки), трамблер).

Перед началом зимнего сезона рекомендуется устроить названным выше системам тщательную ревизию, не обольщаясь тем фактом, что летом и осенью все было нормально. Где тонко, там и рвется, причем по закону подлости происходит это в самый ответственный момент. Еще раз повторим: исправный автомобиль должен заводиться даже в сильный мороз. Если этого не происходит, что-то было упущено на этапе подготовке к зимнему сезону эксплуатации (еще раз спойлер: с большой долей вероятности это или АКБ, или топливная система, или система зажигания).

Солярка и парафин

Запуск дизельного мотора в мороз обычно затруднен из-за застывающей солярки. Одно из "тонких" мест при этом - топливный фильтр, который забивается "выпадающим" парафином и теряет пропускную способность. Предотвратить эту проблему должно было предсезонное обслуживание: замена топливного фильтра, своевременный переход на зимнее или "арктическое" топливо. Предельная температура фильтруемости "зимней" солярки составляет -20°С, "арктической" - минус 32°С. Для летней солярки понизить температуру фильтруемости позволяют антигелевые присадки. Но в любом случае заботиться об этом надо было до наступления морозов.

Если говорим про современные моторы, надо учитывать, что производители по-разному относятся к использованию любых присадок. Это же можно сказать и про альтернативные средства - керосин или бензин, которые можно добавлять в дизельное топливо (для сильных морозов возможно содержание на уровне 20-30% и даже более). Но если для старых моторов этот способ вполне приемлем и действительно эффективен, то для современных его следует рассматривать как крайнюю меру.

Даже если двигатель удалось завести, опытный дизелист не спешит радоваться: из-за обдува холодного воздуха во время движения топливо может перемерзнуть в топливопроводах, и тогда мотор перестанет тянуть или даже заглохнет прямо в пути. Причина - в замерзании солярки в топливной магистрали прямо во время движения. Чем выше скорость, тем сильнее холодным воздухом обдувается днище автомобиля, в том числе и топливопроводы. Чтобы предотвратить данную проблему, опытные дизелисты стараются держать полный бак и не выезжать на трассу с непрогретым двигателем. Техническое решение вопроса - подогрев топлива в баке, фильтре, топливопроводах.

Оптимальным решением для легковых автомобилей является установка бандажного подогревателя на топливный фильтр, а также проточного, врезаемого в топливную магистраль и предотвращающего застывание солярки в топливопроводах во время движения. В принципе можно обойтись одним бандажным подогревателем, который будет греть солярку в фильтре, а именно он - самое узкое место в топливной системе. Если его установка технически невозможна, придется спасаться проточным подогревателем, который нужно ставить перед фильтром

А еще в зимних бедах дизелисты обычно винят некачественное топливо. Но по факту подтвержденных случаев массовой продажи на АЗС летней солярки под видом зимней мы что-то не припомним, хотя кое-какие сомнения у нас возникали в ходе собственных испытаний. Тем не менее мы бы рекомендовали заправляться на проверенной АЗС, сохранять чеки вплоть до полного израсходования залитого во время заправки топлива, а при сомнениях относительно "стойкости" солярки к морозам добавлять в нее (разумеется, во время заправки, а не когда она уже замерзла) антигелевые присадки, опять же сохраняя на них чеки.

Секреты холодного пуска

Чем сильнее мороз, тем тяжелее дается "холодный" пуск. А число попыток ограничено возможностями аккумулятора, емкость которого при сильном охлаждении снижается. Знаете, что старая батарея может не "сдюжить"? Перед морозной ночью ее лучше снять и унести в тепло. Но этот вариант подойдет для старых машин, а современные на отключение АКБ могут ответить обнулением настроек мотора и "автомата", что тоже не всегда хорошо. Так что аккумулятор лучше держать в заряженном виде, а на особо морозные дни ставить машину в теплый паркинг, благо такие сейчас в нашей стране имеются.

В эпоху карбюраторов запуск двигателя в мороз превращался в маленькое таинство, причем успех всего предприятия во многом зависел от действий водителя. Казалось бы, электронные системы управления двигателем свели проблему на нет, однако нюансов и хитростей у холодного пуска по-прежнему предостаточно. Особенно если участие человека в данном вопросе не ограничивается банальным нажатием на кнопку стартера.

Например, водители старой закалки наверняка помнят совет "прогреть" аккумулятор, включив перед пуском двигателя на 10-15 секунд дальний свет фар. Впрочем, на дизельных машинах батарея и так включается в работу заранее, отдавая ток на разогрев свечей накала. "Задержаться" на пару секунд в режиме включенного зажигания стоит и в случае с бензиновым впрыском, чтобы топливный насос успел подкачать бензин, обеспечив бесперебойную подачу топлива в ответственный момент.

На автомобиле с механической коробкой передач выжимаем сцепление - стартеру будет проще проворачивать коленвал. Бросать педаль сразу же после успешного запуска не стоит - нужно дать двигателю выйти на устойчивые обороты. При этом сцепление нужно отпускать плавно.

Если двигатель не удается завести с первого раза, попытки следует повторять с интервалами не менее 30 секунд, при этом сама попытка по возможности не должна превышать 10-12 секунд. Это позволит уберечь стартер от повреждения, да и для батареи такие паузы не будут лишними.

Действия педалью "газа" в момент пуска зависят от системы подачи топлива. Если в случае с карбюраторным двигателем это целый ритуал, то для инжекторных моторов все просто: не трогайте педаль, пока двигатель не заведется. В противном случае есть риск залить свечи.

Залили? Выкручиваем, ставим новые или использованные старые (вот потому некоторые опытные водители не спешат их выбрасывать, а оставляют в машине на всякий случай). Если на замену ничего нет, остается несколько вариантов. Первый - "продувка": крутим стартером двигатель при полностью нажатой педали "газа" (подачи топлива в этот момент нет). Второй вариант - выкручиваем свечи и прокаливаем их при помощи факела (его можно сделать из отвертки (гаечного ключа) и смоченной горючей жидкостью тряпки или салфетки).

Можно облегчить запуск двигателя, подав во впускной коллектор эфир, причем для этой процедуры не нужно быть "технарем": в продаже имеются специальные аэрозоли типа "Быстрого старта", но при их использовании важно соблюдать инструкцию, чтобы не нанести вред двигателю.

Все варианты исчерпаны? Да, мы помним про то, что можно помочь штатному аккумулятору "прикуриванием" от другой батареи и что двигатель можно запустить с буксира. Но для современных автомобилей эти способы могут быть чреваты. Например, при попытке завести мотор "с толкача" есть риск получить обрыв ремня ГРМ, а для автомобилей с АКПП данный способ вообще практически не применим за редкими исключениями. "Прикуривание" же способно вызывать скачки напряжения в бортовых сетях обоих автомобилей, что чревато проблемами по части электрооборудования.

Сначала - бережно!

Эту тему СМИ неоднократно поднимали. Чем дольше двигатель работает "на холодную", тем хуже: выше расход топлива, больший вред наносится экологии. При этом без нагрузки он будет прогреваться долго. Поэтому, дав поработать двигателю на холостых несколько минут (в случае сильных морозов - дольше), можно начинать движение. Но первые километры следует ехать аккуратно, минимально нагружая двигатель, коробку передач (неважно, "механика" это или "автомат"), подвеску и рулевое управление. То есть на небольшой скорости, аккуратно преодолевая неровности и избегая резких маневров. Повторимся: эти меры необходимы при сильных (ниже -20°С) морозах, но не будут лишним и при более высоких температурах.