Лукашенко: От налогового маневра мы уже потеряли $3,6 миллиарда 10 10.01.2019, 16:29

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Диктатор заявил, что Беларусь продолжит нести потери от маневра РФ.

Лукашенко поручил правительству компенсировать потери республиканского бюджета из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России по любым направлениям сотрудничества с этой страной, пишет БелТА.

Он отметил, что этот вопрос требовалось бы урегулировать до 1 января, но никакой катастрофы из-за того, что он пока не решен, на сегодняшний день нет. «Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при $70 за баррель это будет около $400 млн. Это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли $3,6 млрд. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем $10,6 млрд», - привел расчеты Лукашенко.