Видеофакт: Белорус выгнал «казака» из вагона метро 13 13.01.2019, 9:42

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ФОто: nn.by

Инцидент произошел в Минске.

В вагоне минского метро днями произошел конфликт между пассажирами. В редакцию «Нашей Нивы» прислали видео инцидента.

Участник спора (который снимал видео) сопроводил его своим объяснением.

Он рассказал, что встретил пророссийского активиста, так называемого казака, на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео. Тот, мол, был в подпитии и стал оскорблять оператора.

Конфликт продолжился в вагоне. Здесь автор видео сбросил с оппонента шапку.

В конце концов «казак» был вынужден выйти из вагона.

«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости, — объясняет свою мотивацию автор видео. — Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место».