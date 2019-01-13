Гидрогеолог: Гимн сыграют – и Крымский мост обрушится 13.01.2019, 13:42

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Фото: ТАСС

Для падения конструкции, кроме шторма, есть несколько причин.

Крымскому (Керченскому) мосту грозит обрушение по целому ряду причин; может его спровоцировать и сильный шторм, и исполнение гимна России.

Об этом UAportal рассказал известный российский гидрогеолог и оппозиционный политик Юрий Медовар.

Отвечая на вопрос, может ли Крымский (Керченский) мост обрушится из-за сильного шторма, он заявил: "Этот мост может обрушиться из-за чего угодно – из-за шторма и не из-за шторма, просто потому, что его нельзя было строить в этом месте".

В этом контексте ученый напомнил о том, как в Москве на Новый год обрушился мост во время исполнения государственного гимна. Проводя параллели с Крымским мостом, он допустил: "Все может быть. Гимн сыграют – мост обрушится". "Кстати, у нас шутили после того, как в Москве мост обвалился... На Керченском мосту в ночь на 1-ое января запретили исполнять (транслировать) гимн России..." - добавил он.

Медовар напомнил, что Крымский (Керченский) мост сооружен на полутвердых водонасыщенных глинах, не предназначенных для подобных нагрузок. Он также заметил, что паромная переправа через Керченский пролив продолжает функционировать. "Это не просто так. Значит, они знают больше, чем мы", - заметил геолог.