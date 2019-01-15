Статкевич, Лукашенко... Кто станет следующим президентом Беларуси? 13 15.01.2019, 8:53

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Ситуация в стране исключительная.

Одиноко Александру Лукашенко на следующих выборах не будет. Со своими кандидатами в президенты определяется оппозиция. Объединенная гражданская партия (ОГП) выдвинет исполняющего обязанности председателя ОГП Николая Козлова. А оргкомитет по созданию партии «Народная громада» предложил своего председателя – Николая Статкевича.

Предполагается, что Николай Козлов поборется за номинацию от правоцентристской коалиции с руководителем движения «За Свободу» Юрием Губаревичем, а также сопредседателем БХД Павлом Северинцем, которого на праймериз выдвинули еще в октябре. Ожидается, что 17 января Белорусский национальный конгресс, в который входит партия Статкевича, проведет заседание, на котором может быть назван общий претендент на кандидата в президенты от союза политических сил. По закону процедура президентских выборов должна пройти не позднее 30 августа 2020-го. В «палату представителей» – не позднее 10 сентября. Не исключено, что одна из компаний может состояться в этом году.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич в интервью «Белсату» заявил:

«Партия Народная Громада меня выдвинула и обратилась к Белорусскому Национальному Конгрессу, чтобы он поддержал мою инициативу. 17 января в 12:00 начнется заседание, после которого вы будете знать имя кандидата от Белорусского Национального Конгресса. Но партия свое слово сказала. Я буду, если меня поддержат, заявляться на кандидата в президенты. У нас сейчас очень ответственная, исключительно драматическая ситуация.

Лукашенко завел страну в тупик, 80 процентов белорусов ненавидят диктатора. Перемены будут по-любому! Ведь их хочет, жаждет народ. Хотелось бы, чтобы эти перемены были мирные, чтобы мы не навлекли никаких вмешательств внешних, чтобы мы сохранили нашу независимость. Сейчас выборов нет! И это первая задача: вернем выборы, чтобы победить на них.

Лукашенко, я знаю, какой ты мужчина, хотя и таскаешь девушек! Снимай свою судимость! Давай решим вопрос на честных выборах! Ради Беларуси!»