В Белостоке будут судить «поляка» из Беларуси 17.01.2019, 20:50

ФОто с сайта infopoland.by

Белорус подделал свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка.

В Белостоке будут судить белоруса, который подделал свидетельство о рождении, чтобы получить карту поляка. Как сообщает euroby.info, это первое из уголовных дел лже-поляков.

34-летний Дмитрий М. подавал документы на карту поляка в Белостоке в тамошнее воеводское управление. Доказательством его связи с польским народом должна была стать запись "полька" в графе национальной принадлежности матери. Однако выяснилось, что эта графа была поддельная.

Обычно такие дела не доходят на суда. Лже-поляки признают вину, идут на соглашение со следствием и наказание для них ограничивается штрафом. Но в этом случае мужчина не соглашается с обвинением, поэтому дело попало в суд. Если его не оправдают, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

По информации польской прокуратуры, в Белостоке завели десятки уголовных дел в отношении людей, использующих поддельные документы о принадлежности к польскому народу. Лже-поляки стали массово выявляться в Польше с 2018 года.