Human Rights Watch осудила блокировку «Хартии’97» 1 17.01.2019, 22:03

Гражданские активисты, адвокаты, правозащитники и независимые СМИ продолжают подвергаться притеснениям и давлению властей в Беларуси.

К такому выводу пришла правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе о ситуации с правами человека в мире.

HRW отметила блокировку независимых сайтов «Хартия'97» и «Белорусский партизан» и осудила поправки в закон о СМИ о ликвидации анонимности комментаторов, назвав эти требования «избыточными».

HRW упоминает многочисленные случаи задержания журналистов в 2018 году, включая 18 задержанных по «делу БелТА».

Кроме того, в организации вспомнили рекордные суммы штрафов журналистам «Белсата» за работу без аккредитации, преследование журналистов-фрилансеров, обыск в квартире у родителей блогера Степана Светлова (Nexta), а также апрельский арест журналиста Дмитрия Галко, уголовное дело о якобы неуплате налогов в отношении ныне покойного основателя «БелаПАН» Алеся Липая.

Правозащитники напомнили о том, что Беларусь остается единственным европейским государством, где продолжает применяться смертная казнь. Семьям казненных о дате приведения приговора в исполнение и о месте захоронения не сообщается.

Доклад HRW также упоминает, что по меньшей мере 110 человек были задержаны милицией «в связи с мирными протестами, которые оппозиция традиционно проводит в День Воли в Минске и других городах 25 марта». Владимир Некляев, Николай Статкевич, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский были арестованы на 10 суток перед митингом.

Правозащитники отмечают и замену уголовной ответственности по статье 193.1 УК за участие в деятельности незарегистрированной организации на административную.

— Власти под произвольными предлогами по-прежнему отказывали в регистрации независимым группам и оппозиционным партиям. В апреле Минюст в седьмой раз отказал в регистрации партии «Белорусская христианская демократия», сославшись на технические недоработки в заявке.

HRW также упомянула обвинительный приговор по делу об уклонении от уплаты налогов по делу профсоюза РЭП. Глава организации Геннадий Федынич и бухгалтер Игорь Комлик получили четыре года ограничения свободы с запретом на пять лет занимать руководящие должности.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com