Лукашенко: Мы сами русские 11 18.01.2019, 14:55

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(обновлено) Диктатор снова назвал белорусов «русскими со знаком качества».

Об этом заявил диктатор на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, на которой присутствовали министры иностранных дел, в разное время возглавлявшие МИД, сообщает БелТА.

- В последнее время и меня, и особенно Макея, что мы уж слишком прозападные. И дело даже не в налоговом маневре. Переживем мы его. Мне не совсем понятна (думаю, придется задать вопросы руководству России) такая несколько атака на Беларусь в СМИ. Пусть на ощупь пока, но типа того: «Батька-1», «Батька-2», «Батька-3»…

Настораживает то, что они пытаются нас уже столкнуть с русскими. Вы знаете в интернете этот случай, когда кто-то в метро устроил конфликт с каким-то человеком, и все это быстренько было преподнесено (как будто из России заказали) как то, что у нас совершаются нападки на русских людей. Когда я прочитал это, немедленно поручил разобраться.

Оказывается, там русскими и не пахло. Это конфликт двух белорусов. Иначе не скажешь. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И российские СМИ за это ухватились. Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!

Если только эта тема становится актуальной, особенно в российских СМИ, то завтра даже если в Беларуси не будет отморозков, которые будут бить русских, нам их подкинут. Вы знаете - из любой страны нам их подкинут, чтобы эти видео постоянно были в интернете. А они из интернета, не разобравшись, будут вкидывать на основные каналы в России.

Мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом. Белорус - это русский со знаком качества, - заявил диктатор.