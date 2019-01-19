Николай Статкевич: Будем бороться за настоящие выборы 8 19.01.2019, 15:50

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Николай Статкевич

ФОто: svaboda.org

Политик объяснил, зачем идет в президенты.

Бывший политзаключенный Николай Статкевич избран кандидатом на пост президента от Белорусского Национального Конгресса.

В кратком комментарии для «Радыё Свабода» он объяснил, зачем собирается принимать участие в избирательной кампании, если раньше неоднократно критиковал отсутствие демократических выборов в Беларуси.

«Мы решили использовать легальные возможности избирательной кампании и политизацию общества для борьбы за настоящие выборы, за права людей и против угрозы независимости», - прокомментировал свое участие в компании Николай Статкевич.

Напомним, что 17 января Белорусский Национальный Конгресс выдвинул Николая Статкевича кандидатом в президенты.

В Раду Белорусского национального конгресса входят представители Белорусской социал-демократической Грамады, оргкомитета Белорусской социал-демократической партии (Народная Громада), независимого профсоюза РЭП, кампании «Европейская Беларусь», движения солидарности «Разам», оргкомитета партии «Беларускi Рух», движения «За государственность и независимость» Владимира Некляева, а также руководители 14 региональных демократических коалиций.

Согласно законодательству, выборы президента должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.