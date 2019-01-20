Что осталось за кадром визита правителя Зимбабве в Минск 13 20.01.2019, 8:15

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ФОто: belta.by

Может повториться ситуация, которая имело место между Беларусью и Венесуэлой.

В течение трех дней в Беларуси гостил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. За это время прошли переговоры в разных форматах и на разных уровнях, состоялись протокольные мероприятия. Однако какой-то конкретики о достигнутых договоренностях было мало. Журналистам tut.by удалось выяснить некоторые любопытные детали белорусско-зимбабвийского сотрудничества.

Мегапроект на фоне проблем с расчетами

Напомним, что в 2018 году куратор проектов Беларуси в Зимбабве управляющий делами Лукашенко Виктор Шейман побывал в этой африканской стране как минимум дважды. После сентябрьского визита он отрапортовал о подписанных контрактах почти на 60 млн долларов.

Виктор Шейман и Эммерсон Мнангагва

Фото: Сергей Балай, БелаПАН

Речь шла об экспорте в Зимбабве белорусской техники при финансовой поддержке Банка развития Беларуси и Резервного банка Зимбабве. Ожидалось, что после согласования всех процедур начнутся поставки в соответствии с этими договоренностями.

Одна из ключевых тем визита президента Зимбабве — это исполнение подписанных контрактов, сказал информированный источник. Из-за отсутствия средств у конечных потребителей техники рассматриваются различные механизмы структурирования сделок.

Банк развития Беларуси планирует продолжить экспортное финансирование поставок белорусской техники в Зимбабве. Этот вопрос обсуждался 18 января во время встречи главы БР Андрея Жишкевича с министром финансов Зимбабве Мтхули Нкубе, сообщает пресс-служба белорусского банка. Финансирование планируется реализовать с участием панафриканского банка-партнера Trade and Development Bank of COMESA, которому Банком развития в 2018 году на соответствующие нужды была открыта кредитная линия в размере 70 млн долларов.

Правда, зимбабвийские СМИ сообщают, что речь на переговорах шла о 120 млн долларов экспортного кредитования на поставку машин и оборудования для сельского хозяйства, строительства плотин и добычи полезных ископаемых.

На протяжении почти двух десятилетий Зимбабве подвергалась санкциям, в стране развилась гиперинфляция, а национальная валюта рухнула. Как рассказал Мнангагва, сейчас доллар стал доминирующей валютой в Зимбабве. Сегодня на него приходится около 90% всех транзакций.

Вопрос расчетов является довольно принципиальным и важным, рассказал еще один собеседник tut.by. По его словам, важно, чтобы не повторилась история с Венесуэлой, которая до сих пор должна белорусским предприятиям десятки миллионов долларов.

Гендиректор БЕЛАЗа Петр Пархомчик заверил журналистов, что сложностей с оплатой поставок карьерных самосвалов не возникало. «Все контракты обеспечили африканские банки через наш Банк развития. Все средства вовремя были получены», — сказал Пархомчик. В Зимбабве уже работают почти 70 белорусских самосвалов. В 2017-м было поставлено 52 единицы техники на 20 млн долларов. «Обсуждаются возможности дальнейшей поставки, хотя немного сложно [все идет]», — признал определенные проблемы гендиректор. Но потенциал имеется большой. «Страна богата полезными ископаемыми, там практически вся таблица Менделеева. Хотя доход от добычи сейчас составляет всего лишь 2% ВВП этой страны. Поэтому руководство этой страны делает все, чтобы их добыть и на этом заработать», — отметил Пархомчик.

Фото: БЕЛАЗ

«Никто не собирается сотрудничать за бесплатно. Если у них нет денег, они готовы рассчитываться полезными ископаемыми. Это нас устраивает. Главное — чтобы складывалась экономика, чтобы была прибыль для Беларуси», — пояснял глава УДП один из механизмов финансирования поставок.

Шейман напомнил, что в 2018 году в Зимбабве было создано белорусское геологоразведочное предприятие. Для разведки недр правительство этой страны выделило белорусским геологам 270 тыс. квадратных километров земли. Совместное предприятие уже приступило непосредственно к работе.

Кроме того, в настоящее время создается еще ряд совместных предприятий в сферах строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры, логистики и сельского хозяйства.

Виктор Шейман анонсировал и «мегапроект». Беларусь, Китай и Зимбабве ведут переговоры о создании СП по строительству железной дороги, которая свяжет морские порты в Индийском и Атлантическом океанах.

Эммерсон Мнангагва также встретился с представителями белорусского бизнеса и пригласил их инвестировать в экономику его страны. Он заявил, что Зимбабве сейчас преодолевает 20-летнюю изоляцию, проводит глубокие экономические реформы, чтобы обеспечить рост экономики, индустриализацию за счет укрепления и развития частного сектора. Глава государства отметил, что принят ряд законодательных актов о защите инвестиций. «Прямые иностранные инвестиции рассматриваются нами как ключевой компонент, который позволит обеспечить экономический рост и развитие, превратиться в страну со средним доходом к концу 2030-х годов», — сказал Мнангагва. Он заверил, что его администрация будет искоренять коррупцию и создавать благоприятную бизнес-среду.

Модернизация системы безопасности

В настоящее время Беларусь и Зимбабве не могут похвастаться большим товарооборотом. За 2017 год он составил 20 млн долларов. А за прошлый год был в разы меньше. Журналисты поинтересовались у председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Владимира Улаховича о возможностях наращивания взаимной торговли. Он отметил, что потенциал большой, но важно «капитализировать наши договоренности и проекты, тогда и по товарообороту будет красивая цифра». В неформальной беседе представители медиа попытались выяснить конкретику о проектах, на что Улахович отшутился, мол, если бы был председателем Госкомвоенпрома, то, может, и больше смог рассказать. Это вызвало улыбку у журналистов.

Дело в том, что при обсуждении сотрудничества с африканскими странами часто говорится про поставки вооружений и спецтехники. Но данная тема широко не афишируется. Впрочем, президент Зимбабве сказал, что хочет воспользоваться услугами Беларуси для модернизации системы безопасности в стране.

— У нас есть потенциал для взаимодействия, в том числе в области обороны и безопасности. Это исключительно важно для нас. Нужно детально изучить возможности в этой области. Посмотреть, как с помощью вашего опыта можно модернизировать в Зимбабве систему безопасности, — сказал Эммерсон Мнангагва после переговоров с Лукашенко (цитата по СТВ).

Фото: reuters

Ранее Мнангагва побывал с визитом в Москве и провел переговоры с Владимиром Путиным. Он говорил, что ему может понадобиться помощь в модернизации армии Зимбабве.

Недавно из-за увеличения цен на топливо на 200% в Зимбабве начались протестные демонстрации. В минувший понедельник власти страны на фоне протестов объявили о введении полиции в горячие точки. Ассоциация врачей Зимбабве за права человека сообщила, что за время протестов пострадали 172 человека, из которых 68 получили огнестрельные ранения.

Почетный ресторатор

Дипломатические отношения между Беларусью и Зимбабве установлены 16 апреля 1992 года. Посол Беларуси в ЮАР аккредитован в Зимбабве по совместительству с апреля 2018 года. Посол Зимбабве в России аккредитован в Беларуси по совместительству с июня 2016 года.

Эммерсон Мнангагва принял участие в торжественной церемонии открытия офиса почетного консульства Зимбабве в Минске. Он и замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас перерезали красную ленточку, тем самым дали старт деятельности почетного консульства Зимбабве в Беларуси. Почетным консулом этой африканской страны стал белорус Александр Зингман.

Почетный консул Александр Зингман (в центре)

Фото: БЕЛТА

Что известно о Зингмане? Зимбабвийские СМИ называли его то «советником» главы УДП Виктора Шеймана, то известным белорусским бизнесменом. Однако фамилия Зингман не упоминается не только в рейтинге самых влиятельных предпринимателей Беларуси, но о нем в принципе мало информации в открытых источниках. Как рассказали собеседники TUT.BY, этот непубличный человек уже давно развивает отношения между двумя странами. Занимается поставками разной техники в Африку. Но более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске.

Офис почетного консульства Зимбабве в Минске находится в здании «Президент-Отеля», которым управляет УДП.