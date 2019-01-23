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Трамп признал спикера парламента Венесуэлы временным президентом страны

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  • 23.01.2019, 21:27
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Дональд Трамп

Президент США заявил, что будет привлекать к ответственности режим Мадуро за любые угрозы народу Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп объявил о признании главы оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом страны, передает РИА «Новости».

«Сегодня я официально признаю главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо переходным президентом Венесуэлы. В качестве единственной ветви власти, которая была законно избрана народом Венесуэлы, Национальная ассамблея со ссылкой на Конституцию страны объявила Николаса Мадуро незаконным, а пост президента вакантным», - говорится в письменном заявлении Трампа.

«Я продолжу использовать весь вес экономической и дипломатической мощи США, чтобы добиваться восстановления демократии в Венесуэле», - добавил Трамп. Он выразил готовность работать с Гуаидо.

Трамп также добавил, что будет привлекать к ответственности «режим Мадуро» за любые «угрозы народу Венесуэлы».

Ранее парламент Венесуэлы избрал нового главу — Хуана Гуаидо, который заявил о намерении создать переходный орган для восстановления конституционного порядка и объявил себя президентом страны.


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