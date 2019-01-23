В Венесуэле свергают Мадуро 14 23.01.2019, 23:08

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фото AFP

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принял присягу.

В Венесуэле лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принял присягу – после нескольких дней многотысячных протестов против прежнего диктатора Николаса Мадуро.

Реакция правительства Мадуро пока неизвестна.

Президент США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным главой государства. Об этом сообщает Белый дом.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2019 г.

35-летний Гайдо принес присягу перед тысячами своих сторонников в Каракасе и провозгласил, что намерен покончить с узурпацией власти Мадуро, сформировать переходное правительство и провести честные выборы президента.

Хуан Гуайдона митинге в Каракасе 23 января 2019.

Фото: Reuters

Акции против режима диктатора Николаса Мадуро продолжатся три дня. По данным местной полиции, в ночь на 23 января в столкновениях с полицией погибли четыре человека, в том числе 16-летний подросток. Сообщается, что сегодня протесты охватили многие города страны.

Toda Venezuela hoy #23Ene se reencuentra en las calles, uniéndonos en una sola voz contra el usurpador.



¡Arriba Mérida, Maracay y Araure! #GritemosConBrio pic.twitter.com/znI2cmC83G — Juan Guaidó (@jguaido) 23 января 2019 г.

На недавних выборах Мадуро был объявлен «победителем», но оппозиция заявила о массовых подтасовках.

Новая волна акций протеста в столице Венесуэлы начались в понедельник, 21 января, после неудавшейся попытки группы военных устроить мятеж. Власти сообщили об аресте 27 человек по делу о восстании.

Одним из инициаторов протестных акций стал Гуайдо. Он возглавил Национальную ассамблею Венесуэлы в январе.

Мадуро занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего диктатора Уго Чавеса. Правителя критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека.

В Венесуэле продолжается тяжелейший экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. Мадуро выступает за продолжение экономической политики своего предшественника, которую тот называл «боливарианским социализмом». C 2014 года в стране регулярно вспыхивали уличные протесты против диктатора.