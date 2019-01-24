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«Баста!»: В Венесуэле может решаться судьба денег Лукашенко

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  • 24.01.2019, 11:40
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Секретных и странных полетов «борта №1» в Венесуэлу было много.

Нам подсказывают, что Саша, вряд ли спал сегодня. Не исключено, что в Венесуэле решается не просто судьба братского людоедского режима, а будущее награбленных у белорусов денег, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Несколько лет назад польская Gazeta Prawna поставила его на седьмое место в списке самых богатых диктаторов мира. «По разным оценкам, состояние семьи Лукашенко от 8 до 12 миллиардов долларов, а деньги вложены в прибыльные долгосрочные проекты за пределами страны, - говорилось в сообщении. - Белорусского правителя обвиняют в коррупции, незаконном изъятии собственности как белорусских, так и российских граждан, а также в получении доходов от контрабанды».

А теперь давайте вспомним странный визит Лукашенко в Латинскую Америку с пересадками из одного самолета в другой в 2012 году. Диктатор прилетел в Каракас на собственном роскошном Boeing 767 300ER. Затем самолет остался в столице Венесуэлы на несколько дней, а Лукашенко продолжил турне по Латинской Америке уже на стареньком Boeing 737, принадлежащем Чавесу, на котором даже последний побаивался летать.

Белорусские и венесуэльские журналисты тогда писали, что «борт №1» остался в Каракасе для секретной разгрузки. Что привез Лукашенко в Венесуэлу — деньги, оружие или что-то еще тогда так и не выяснили. Одно можно сказать с уверенностью: что-то ценное, в большом количестве и не для посторонних глаз. Даже БТ усиленно скрывало факт смены самолетов — он стал известен только благодаря кадрам эквадорского ТВ, где показали выходящего из венесуэльского Boeing 737 Лукашенко.

Секретных и странных полетов «борта №1» было много. Лукашенко, который панически боится покушений и любых угроз своей жизни, вылетал в Белград перед началом бомбордировок, в Ливию и Сирию, когда у тамошних друзей возникли проблемы с народом. А об истинных причинах визитов высокопоставленных чиновников и военных из Венесуэлы, Судана, Ирана и Ирака в Минск, многие из которые усиленно скрывали от общественности, мы можем только догадываться.


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