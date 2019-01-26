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Названы авто, которые доставляют владельцам меньше всего проблем

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  • 26.01.2019, 21:58
  • 4,020
Hyundai Solaris
Фото: Авторевю

Топ-5 самых надежных автомобилей.

Эксперты специализированного портала «Автоновости дня» подготовили рейтинг машин, которые доставляют владельцам меньше всего проблем.

На первом месте оказалось бюджетное авто Hyundai Solaris. Подчеркивается, что легковушка не «сыплется», а в случае поломок запчасти находятся легко и ремонт можно произвести в любом автосервисе. «Недаром же многие таксисты выбирают именно этот автомобиль в качестве рабочей лошадки», — пишут составители топ-5.

Вторую строчку заняла Toyota Corolla, которая, как пишут авторы исследования, «поддерживает высокую планку надежности с каждым новым поколением». Однако она не так дешева и проста в обслуживании, как лидер рейтинга.

Первую тройку замыкает Honda CR-V. Отмечается, что надежность этой модели подтверждается экспертами по всему миру и это позволяет ей держаться на первых местах в различных рейтингах и лидировать по уровню продаж. Но для российского покупателя цена минимум в 2 миллиона рублей может стать «сдерживающим фактором».

На четвертом месте расположилась еще одна Toyota — Camry. Владельцы этого седана могут проехать немалое количество километров без посещения автосервисов, уверяют создатели списка.

Закрывает рейтинг Hyundai Elantra. По словам экспертов, «кореец» обладает хорошей надежностью и не доставляет особых проблем при эксплуатации.


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