Мария Тарасенко: Хочу вдохновить людей, которых внесли в базу «тунеядцев» 2 29.01.2019, 10:50

Мария Тарасенко

Фото: facebook

Гомельчанка рассказала, почему подает в суд на власти.

Мария Тарасенко из Гомеля занимается домашним хозяйством. Деньги в семье зарабатывает муж, его дохода вполне хватает. На женщину оформлена их двухкомнатная квартира, сообщает Еврорадио.

В середине января чиновники сообщили Марии, что для нее как для "тунеядки" с 1 января повышается коммуналка. Никаких смягчающих обстоятельств, которые предусматривает декрет, у женщины нет. С точки зрения белорусского правительства Мария — эталонная тунеядка.

Гомельчанка не соглашается с тем, что не участвует в финансировании государственных расходов. Она собирается добиться исключения из "базы тунеядцев" даже через суд.

Повысили плату за воду. Что дальше?

Своим примером женщина хочет показать другим, что свои права нужно защищать.

"Исключение из "базы тунеядцев" — не единственная цель, — рассказывает Мария. — Я хочу вдохновить людей, которые получают "письма счастья". Чтобы они не впадали в депрессию, не чувствовали себя неполноценными. Люди могут требовать защиты своих прав.

Мне страшно, каким может быть продолжение. В этом году повышение тарифов на воду и отопление. Какое уведомление от властей как нерабочий человек я могу получить позже? Мне запретят выходить на улицу? Или за то, чтобы зайти в парк, нужно будет заплатить? Это же бездонная тема".

Декрет №3 довел до депрессии

Мария Тарасенко около десяти лет отработала на швейных предприятиях. Потом в семье решили, что на жизнь будет зарабатывать муж. Но в середине января женщине позвонили из центрального ЖЭУ Гомеля и сообщили, что с 1 января 2019 года для безработных собственников квартир повышаются цены на горячую воду.

"Письма счастья" для белорусов

Мария рассказывает Еврорадио, что вопросы по поводу ее "тунеядства" появлялись у чиновников и раньше.

"Все началось с Декрета №3, который докатился до меня в декабре 2016-го года, — говорит Мария Тарасенко. — Тогда я получила уведомление, что не участвую в финансировании государственных расходов. Мне нужно заплатить то ли дань, то ли оброк, но почему-то называлось это налогом. Меня это очень возмутило, но я ничего не смогла сделать. У меня началась депрессия".

После того, как Александр Лукашенко отправил декрет на пересмотр, чиновники как будто забыли о Марии. Но ненадолго. В этом году ее пригласили объяснить, почему она "не занята в экономике". Но в семье решили, что не должны ничего никому объяснять.

"Мне позвонили из домоуправления по просьбе администрации Железнодорожного района Гомеля, — продолжает женщина. — Мне, как владелице квартиры, грозит повышение платы за горячую воду в 4-5 раз. В конце года меня также ожидает повышение тарифов за отопление. Все из-за того, что я не работаю".

Женщина называет Декрет №3 абсурдом, который выходит за пределы понимания.

Любой живой человек занят в экономике

Чтобы защитить свои права, жительница Гомеля обратилась в региональное отделение профсоюза РЭП. Жалобы о нарушении прав Марии Тарасенко уже отправлены в Гомельский облисполком и администрацию Железнодорожного района города.

Член Совета профсоюза РЭП Андрей Стрижак называет формулировку "не занятый в экономике" странной, а в случае с Марией Тарасенко, по его словам, шансы на успешный результат есть.

"Любой живой человек занят в экономике, — рассказал Андрей Стрижак. — Пользование общественным транспортом и связью, покупки в магазинах — это в любом случае занятость в экономике. Даже если человек полный иждивенец, поскольку его обеспечивает тот, кто содержит. Поэтому словосочетание "не занятый в экономике" экономически неграмотное. И это хорошо демонстрирует уровень наших чиновников, которые принимали декрет".

В случае Марии Тарасенко будут собраны документы, подтверждающие, что женщина проживает в Беларуси и участвует в экономике.

. "Наша цель более стратегическая, — добавляет гомельский правозащитник. — Будем обрабатывать алгоритм, по которому каждый человек, попавший в "базу тунеядцев", мог бы защитить свои права. Практика показывает, что, когда начинается серьезное разбирательство, власть освобождает людей от клейма, которое поставила".

Освобождение Марии Тарасенко из "базы тунеядцев" белорусские правозащитники начнут через судебные заседания. Если это не поможет, юристы профсоюза РЭП и правозащитного центра "Весна" обратятся в Комитет по правам человека ООН.

Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" Лукашенко подписал 2 апреля 2015-го года. Документ обязал гражданин Беларуси, постоянно проживающих на территории страны, но не имеющих официальных доходов, платить сбор на финансирование государственных расходов. При этом государство на основании своих данных записывало человека в социальные иждивенцы автоматически. Человек, несогласный с ситуацией, должен был доказывать, что не является "тунеядцем".

Декрет вызвал возмущение в обществе и привел к уличным протестам весной 2017-го года. Власти срочно приостановили деятельность Декрета № 3, чтобы его доработать. Обновленный документ с названием "О содействии занятости населения" начал действовать 1 января 2019-го года. Согласно ему, белорусы, которые не имеют официальной работы, должны оплачивать коммунальные услуги по полной стоимости.