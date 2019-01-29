Великобритания не должна налаживать связи с последней диктатурой Европы 6 29.01.2019, 15:08

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Джули Вард

Фото: colouringinculture.org

Белорусский народ нуждается в солидарности.

Депутат Европарламента от Англии Джули Вард опубликовала статью в британском журнале Left Foot Forward.

Приводим полный текст статьи (перевод — Charter97.org):

После развала Советского союза большинство стран Восточной Европы выбрали путь либеральной демократии. Беларусь стала исключением. В 1994 году Александр Лукашенко стал президентом и остается диктатором по сей день.

Вот уже некоторое время ситуация с правами человека в Беларуси, которая граничит с тремя странами-членами ЕС, продолжает ухудшаться.

Правозащитные организации осуждают продолжающиеся применение смертной казни, репрессии в отношении свободы слова и гражданского общества. Беларусь - единственная страна в Европе, где все еще применяют смертную казнь.

В это же время происходит «разрядка» - потепление отношений между Беларусью и ее западными соседями. По данным Amnesty International, несмотря на проблемы в области прав человека, Запад налаживает дипломатические отношения с Беларусью.

В частности, Великобритания использует «разрядку» по максимуму. Начиная с 2017 года, после первого визита в Беларусь на министерском уровне, британская сторона организовала приезды торговых делегаций в Беларусь и произошло усиление дипломатических связей.

Посольство Беларуси сообщает, что Великобритания является самым крупным торговым партнером Беларуси на Западе; начиная с 2012 года товарооборот вырос на 200 процентов.

В связи с этим возникает вопрос: что делает или что должна делать Великобритания для борьбы с нарушениями прав человека режимом Лукашенко? Как именно Великобритания отстаивает демократическиe ценности в своих отношениях с преступными режимами? И в какой момент нужно применять санкции?

Недавно ко мне обратились из независимой медийной организации «Хартия-97» с просьбой о поддержке в связи с проблемами, с которыми сталкиваются СМИ в Беларуси.

«Хартия-97» - ведущий независимый новостной сайт в Беларуси, который не боится отстаивать демократические ценности.

Как прямое следствие их гражданской активности и журналистской деятельности, они служат объектом жестких нападок со стороны режима. После череды репрессий, включая пытки над главным редактором, они были вынуждены бежать из Беларуси.

Сайт всегда подвергался атакам, а теперь он совсем запрещен цензурой. Кроме того, «Хартия-97» испытывает финансовые трудности, так как, несмотря на то, что белорусы находят способы обойти цензуру, из этого невозможно извлечь выгоду.

Сайт «Хартия-97» был вынужден объявить сбор средств. Несмотря на цензуру, читатели внесли большой вклад в кампанию солидарности, подтвердив на деле важность журналисткой работы «Хартии-97».

Европейский Союз и Великобритания выделяют средства на поддержку свободы слова в таких странах, как Беларусь, и сайт «Хартия-97» должен получать помощь из этих ресурсов. Тем не менее, сайт получает очень ограниченные средства, главным образом, от стран Центральной Европы.

Другие сторонники свободы слова из этого региона рассказали мне, что доступное финансирование фрагментарно и очень ограничено. А в тех случаях, когда средства выделяются, чаще всего они направляются не на бескомпромиссных критиков режима, таких как «Хартия-97», а на те организации, которые работают с соблюдением его требований.

Неясно, как именно распределяются средства из фондов, но вызывает удивление то, что лидирующий свободный новостной сайт в Беларуси испытывает в связи с этим такие трудности, особенно, когда его ценность для граждан Беларуси не вызывает сомнений. Я надеюсь, что растущие торговые связи не подорвут разнообразие и честность организаций, которые получают финансирование.

Ситуация в Беларуси вызывает вопрос, как Запад отстаивает свои ценности на мировой арене. Я не думаю, что Великобритания должна улучшать дипломатические отношения с государством, которое так явно не желает менять свой подход к основным правам человека.

Кроме того, я считаю, что Великобритания должна оказывать существенную поддержку таким организациям, как «Хартия-97», которые борются за права человека.

Если наше правительство действительно верит в свободу слова и верховенство права, то ресурсы должны, в первую очередь, направляться на такие организации, как «Хартия-97», а не на торговые делегации, старающиеся любой ценой заключить торговые сделки после Брекзита.

Мне кажется, что поддерживая торговые и дипломатические связи с Беларусью и не требуя взамен существенных улучшений в области прав человека, Великобритания одобряет и поощряет произвол государства. Подобный феномен можно наблюдать в Саудовской Аравии; связи с Западом позволяют режиму нарушать права человека и сталкиваться с лишь небольшой ответной реакцией.

В заключение, если Брекзит произойдет, и Великобритания сможет заключать свободные торговые сделки, создадут ли отношения с Беларусью прецедент? Я надеюсь, что мы больше не увидим случаев, когда Великобритания будет отдавать приоритет торговле и не обращать внимания на вопиющие грубые нарушения прав человека.

Джули Вард, лейборист, депутат Европейского парламента от Северо-Западной Англии

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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