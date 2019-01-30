Восемь абсурдных дел, заведенных белорусской милицией 1 30.01.2019, 12:36

2,837

Масштаб глупости силовиков просто поражает.

Сегодня в Бресте судили активистку Юлию Ничипорук по делу «о снеговиках». Как следует из протокола, милиционеры посчитали «несанкционированным пикетом» то, что она наклеила на снеговика две листовки против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

«Радыё Свабода» вспомнила, какие еще нелепые дела заводила белорусская милиция.

1. Дело глухонемого, который «выкрикивал антигосударственные лозунги»

В конце 2010 года минская милиция заявила, что С. Антонов принимал участие в массовой акции протеста 19 декабря на площади Независимости и выкрикивал «антигосударственные лозунги». Однако на суде С. Антонов не смог объяснить свои действия, так как оказался глухонемым. Дело направили на доработку. Позже представили версию, что Антонов держал в руках плакат «Уходи», но в конце концов отпустили, так и не оштрафовав.

2. Дело инвалида без руки, который «хлопал в ладоши»

В 2011 году по Беларуси прокатилась волна «молчаливых протестов». Участники акций собирались в людных местах без лозунгов и транспарантов, а на приказ милиции разойтись начинали молча хлопать в ладоши. В Минске такие еженедельные акции собирали тысячи людей, в основном молодежь, число задержанных шло на сотни. Были такие же акции и в регионах.

Во время «молчаливого протеста» в Гродно милиция задержала Константина Каплина, которого оштрафовали за то, что «хлопал в ладоши» на 1 миллион рублей (200 долларов на те времена). Правда, с шестилетнего возраста у Каплина нет одной руки. За то, что даже однорукого можно оштрафовать за «несанкционированные хлопки», Лукашенко получил в 2013 году Шнобелевскую премию.

3. Дело кукол-протестующих

22 февраля 2012 года бывшего политзаключенного Павла Виноградова судили за акцию у Мингорисполкома, в которой он точно не участвовал.

За 10 дней перед этим на клумбе возле здания исполкома появились мягкие игрушки с плакатами в руках. Они требовали свободы прессы, освобождения политзаключенных и жаловались, что милиция оторвала им глаза.

Активистов рядом с игрушками видно не было, между тем в проведении акции обвинили Павла Виноградова. В суде против активиста свидетельствовал милиционер, которого Виноградов не узнал. В знак протеста перед началом процесса активист объявил голодовку, но Московский суд все равно приговорил его к 10 суткам ареста.

4. Дело Мацкевича, который был за границей, а милиционеры видели его на митинге

Подобная история повторилась в феврале 2016-го. К административной ответственности был привлечен политолог Владимир Мацкевич - милиционеры утверждали, что он якобы принимал участие в «несанкционированном митинге» в поддержку предпринимателей. Этот митинг прошел 15 февраля в Минске, митингующие носили петицию в Министерство торговли, а милиционеры снимали акцию на видео.

На процессе над Мацкевичем в Центральном районном суде Минска свидетели-милиционеры говорили, что точно видели на митинге Владимира Мацкевича и даже представили фотографию. Между тем философ заявил, что в тот день даже не был в Беларуси, и продемонстрировал паспорт с отметками о пересечении границы, которые это доказывали.

В результате дело направили на доработку, а потом вообще закрыли.

5. Дело фотографа, который сделал фото шведских плюшевых медвежат

В июле 2012 года произошел инцидент с пролетом через белорусскую границу шведского легкомоторного самолета, который разбросал над Ивенцом и Минском плюшевых медвежат с плакатами о свободе слова.

Первым сделал фотографии этих игрушек и выложил снимки в интернет молодой журналист Антон Суряпин. В результате у него были большие проблемы. Больше месяца Антон провел в следственном изоляторе КГБ по подозрению «в подготовке незаконного пересечения шведами государственной границы», ему грозило 7 лет тюрьмы. После изолятора КГБ молодой журналист еще год был под подпиской о невыезде, и только в июне 2013 года КГБ официально объявил о прекращении уголовного преследования Антона Суряпина.

Арест Суряпина возглавил десятку самых абсурдных арестов года в рейтинге Аmnesty International.

6. Дело за фотосессию с «птицами и клетками»

В ноябре 2014 года 7 жителей Витебска провели фотосессию, приуроченную к международной акции солидарности «Станем за журналистику». Они снялись на фоне стены с известным в городе граффити, на котором были изображения трех клеток и птицы, которые вылетает из них.

При этом все участники фотосессии держали в руках птиц из газет. Фото выложили в интернет, где на него сразу обратили внимание витебские милиционеры. Правоохранители посчитали, что участники фотосессии «нарушили закон о массовых акциях».

В результате в течение месяца всех нашли и осудили. Журналисты Елена Степанова, Дмитрий Казакевич, Константин Мордвинцев, правозащитник Павел Левинов и активисты Белорусской христианской демократии Татьяна Северинец и Елена Шабуня были оштрафованы на 18-25 базовых величин, а житель Витебска Петр Берлин, который случайно присоединился к съемкам отбыл 3 дня под административным арестом.

Дело за фотографирование «с птицами и клетками» заполучило широкий общественный резонанс, в том числе международный. Международная федерация журналистов (IFJ) и БАЖ выступили с открытым письмом в поддержку участников фотосессии. А представители IFJ провели акцию солидарности с витебскими коллегами - повторили их фотосессию в Брюсселе, держа в руках бумажных птиц и клетки, а также таблички с надписью: «Разве это преступление?».

7. Дело об акции с «белыми листами»

1 мая 2017 года в Бресте четверо местных активистов вышли в центр города к кинотеатру «Беларусь», где развернули чистые листы бумаги. Предположительно, это был протест против задержаний и штрафов, связанных с недавними акциями «нетунеядцев» в городе. Между тем на белых плакатах, которые держали участники акции, никакого текста вообще не было. Флешмоб продлился всего несколько минут, и трех участников акции задержали.

На следующий день суд Ленинского района Бреста признал всех виновными в участии «в несанкционированной акции» и арестовал Владимира Козловского на 10 суток, а Ингу Абрамову и Алексея Сомойлюкa оштрафовал соответственно на 230 и 345 рублей. Во время обжалования постановления в областном суде Владимир Козловский объяснял, что его вина не была доказана, и упоминал показания милиционеров, которые свидетельствовали, что он ничего не говорил и лозунгов не выкрикивал. Говорил активист и про белый лист, который держал в руках. Однако Брестский областной суд не нашел оснований, чтобы отменить прежний приговор.